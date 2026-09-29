Bruno Vespa lancia la stoccata a Sigfrido Ranucci, "non dico nulla ma pensate se fossi stato io al suo posto"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A margine del Prix Italia, Bruno Vespa ha ricostruito la rovinosa caduta domestica che lo ha costretto a un intervento chirurgico al Gemelli, prima di lanciare una velata frecciata al collega Sigfrido Ranucci. Riferendosi alle polemiche che vedono coinvolto il conduttore di Report tra il caso Lavitola e il ricorso contro la Rai, Vespa ha commentato: “Pensate se fossi stato io al posto suo”.

Bruno Vespa e la stoccata a Sigfrido Ranucci

A margine dell’incontro al Prix Italia con Gianni Letta, Bruno Vespa ha ricostruito l’incidente domestico che gli ha procurato ferite al volto, alla spalla e al braccio: “Stavo facendo la ginnastica e mentre mi alzavo stupidamente non mi sono appoggiato e sono scivolato sul tappetino, andando a incrociare lo spigolo. È stata una caduta bruttissima, ma sono stato fortunato: la visita oculistica è stata perfetta”.

Il conduttore di Porta a Porta ha lodato l’equipe del Policlinico Gemelli per l’operazione che ha riguardato naso, omero e spalla.

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Poi, interpellato dai cronisti sul caso che vede coinvolto il collega Sigfrido Ranucci, Vespa ha rilasciato un sibillino commento: “Non ho detto una parola su Ranucci e continuerò a non dirla, dico soltanto: pensate se fossi stato io al posto suo“.

Le vicende giudiziarie che coinvolgono Ranucci

Parole, quelle di Vespa, che arrivano in un complesso contesto mediatico e giudiziario che circonda l’ex conduttore di Report. Ranucci è stato vittima di un attentato dinamitardo il 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Pomezia, per il quale è stato arrestato il faccendiere Valter Lavitola come presunto mandante con l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo la ricostruzione della Procura di Roma, accolta dal gip (che ha confermato la totale estraneità e l’inconsapevolezza del giornalista), Lavitola avrebbe commissionato l’esplosione per accrescere la popolarità di Ranucci e favorirne un’ascesa politica.

A seguito delle ricostruzioni sul loro rapporto di amicizia, Ranucci ha dato mandato ai propri legali di sporgere querele per diffamazione contro chi ha ventilato l’ipotesi di un finto attentato.

Il ricorso di Sigfrido Ranucci contro la Rai

Oltre alle indagini sul caso Lavitola, Ranucci sta affrontando la causa legale contro la Rai dopo la decisione della TV di Stato di rimuoverlo dalla conduzione di Report.

Il giornalista ha presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale del Lavoro di Roma per chiedere la sospensione del provvedimento e il reintegro nelle sue funzioni, con il giudice che si è riservato la decisione dopo l’udienza.

Sulla decisione pende tuttavia lo scontro politico sollevato dal centrodestra contro la giudice Donatella Casari, contestata dal senatore Maurizio Gasparri. Ombre e dubbi sull’imparzialità subito respinti dal presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, che ha confermato il pieno sostegno alla magistrata e la regolarità dell’assegnazione automatica del fascicolo.