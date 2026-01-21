Bruno Vespa nello speciale per i 30 anni di Porta a Porta mostra il plastico di Cogne e intervista Bossetti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Era il 22 gennaio 1996 quando andò in onda la prima puntata di Porta a Porta, il talk show di Bruno Vespa ormai inamovibile pilastro della seconda serata. In occasione dell’anniversario dei 30 anni, va in onda Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita, su Rai 1 a partire dalle ore 21.45. Numerosi gli ospiti della politica, mentre per il filone crime è prevista un’intervista a Massimo Bossetti e il ritorno del plastico di Cogne.

Bruno Vespa, 30 anni di Porta a Porta

È da 30 anni che, quasi senza interruzione, Porta a Porta è in onda, il programma di Bruno Vespa che racconta l’attualità.

Dagli studi della seconda serata Rai sono passati 10 Presidenti del Consiglio (solo Mario Draghi disse no) e 2 Presidenti della Repubblica (Ciampi e Napolitano, Mattarella manca all’appello).

Per celebrare la lunga storia di una delle trasmissioni più note della tv italiana, mercoledì 21 gennaio, alle ore 21:45, su Rai 1 va in onda Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita.

La 3.618 puntata del talk show che è stato ribattezzato la Terza Camera del Parlamento, anticipa i festeggiamenti del 9 febbraio, quando il Presidente della Repubblica riceverà al Quirinale una rappresentanza di Porta a Porta.

L’intervista a Bossetti e il plastico di Cogne

Intervistato dal quotidiano Il Tempo, Vespa ha svelato che, per l’occasione, verranno ripescati dagli archivi Rai i plastici, un classico di Porta a Porta.

“Vanno dal plastico di Cogne alla scrivania dove Silvio Berlusconi firmò il famoso contratto con gli italiani” svela il giornalista.

Accanto ai festeggiamenti, non mancherà lo spazio dedicato alla cronaca. In particolare, si tornerà a parlare dell’omicidio di Yara Gambirasio.

In onda, anticipa Vespa, “la mia intervista a Massimo Bossetti, rinchiuso nel carcere di Bollate”.

Anche Enrico Mentana nello speciale

In occasione del 30esimo anniversario, Bruno Vespa lascia eccezionalmente spazio a un co-conduttore: a intessere le interviste della trasmissione con lui ci sarà il collega Enrico Mentana.

“Per la politica ci saranno tutti” afferma orgoglioso il padrone di casa: “Meloni, Schlein, Conte, Tajani, Salvini, Renzi”.

Dal mondo dello spettacolo arrivano Carlo Conti, Mara Venier, Valerina Marini e Al Bano. Oltre a Milly Carlucci, che fu ospite anche della prima puntata assieme a Romano Prodi.