Bruno Vespa parla dello scontro con Sabrina Brizzola e chiede scusa: "Dispiace, ma si doveva documentare"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Bruno Vespa si dice dispiaciuto della ramanzina in Tv a Sabrina Brizzola, ma non rinuncia a tenere il punto. A distanza di una settimana dalla sfuriata alla rappresentante degli studenti universitari che ha scatenato l’indignazione di parte dell’opinione pubblica, il conduttore di Porta a Porta è tornato a parlare del duro faccia a faccia davanti alle telecamere di Rai 1, facendo alcune precisazioni.

La sfuriata in Tv

La sfuriata è andata in onda nella puntata di Porta a Porta del 21 ottobre, nella quale Sabrina Brizzola era stata invitata in qualità di coordinatrice nazionale del sindacato studentesco UdU, per parlare dei disordini e gli atti vandalici commessi dai giovani manifestanti per le strade di Milano.

Durante l’intervento della 24enne, in particolare sul tema dell’abbandono scolastico, Bruno Vespa aveva alzato il tono della voce, bacchettando così la rappresentante dell’Unione degli Universitari: “Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima. Questo lavoro è fatto anche di studio, capisce? – aveva detto a muso duro – Quindi quando venite qui, venite preparati, dovete studiare, sennò dite delle sciocchezze che non vi giovano”.

La reazione di Sabrina Brizzola

Cercando invano di controbattere in trasmissione, Brizzola aveva definito l’atteggiamento del conduttore “paternalistico e maschilista” ricevendo la solidarietà di tanta parte dell’opinione pubblica.

“È lo specchio di ciò che viviamo tutti i giorni: il solito paternalismo di chi ci dice cosa fare e cosa dire, unito a un atteggiamento maschilista evidente – aveva sottolineato la studentessa in un’intervista a Fanpage – Credo ci sia stato un chiaro episodio di mansplaining, mi ha interrotta prima ancora che potessi contestualizzare ciò che stavo dicendo sull’abbandono scolastico. La mia presenza serviva a spiegare le ragioni per cui gli studenti stanno scendendo in piazza, ma lui ha preferito troncare il dibattito”.

La nota di Bruno Vespa

Vespa ha cercato di chiarire l’episodio attraverso una nota letta durante l’ultima puntata di Porta a Porta, con la quale è sembrato esprimere delle scuse a mezza bocca, senza rinunciare a fare dei distinguo.

“Farei qualche osservazione a mente fredda commentando anche delle reazioni che qualche volta francamente ho trovato un po’ fuori misura. Mi dispiace aver usato un tono forte, ma lo spiego con la delusione che una giovane con un importante ruolo di rappresentanza non si documenti su alcuni punti chiave, venendo poi smentita sull’abbandono scolastico” ha dichiarato il conduttore, tornando sul tema in discussione.

Tenendo a fare delle precisazioni sui numeri detti durante la trasmissione, Vespa ha poi sottolineato come “in campagna elettorale chiunque stia all’opposizione a destra o a sinistra dice bugie sui provvedimenti della maggioranza. Avendo personalmente avuto dei maestri che mi hanno insegnato come il controllo delle fonti sia la premessa per qualunque discussione e alla base della credibilità di ciascuno di noi, mi farebbe piacere che i giovani si distinguessero combattendo la loro più che legittima battaglia su dati di fatto reali a una settimana dal confronto di studio”.