Bruno Vespa prevede le elezioni Politiche a giugno 2027: dalle tensioni nella Lega all'effetto Vannacci

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Bruno Vespa scommette sul ritorno alle urne prima della scadenza naturale della legislatura. Giorgia Meloni ha in mano il pallino delle elezioni politiche e secondo il volto storico di Porta a Porta avrebbe fretta di approvare la nuova legge elettorale per andare al voto in anticipo ed evitare così l’erosione da destra di Roberto Vannacci.

La previsione di Bruno Vespa

Bruno Vespa ha affidato la sua previsione a un commento sulle colonne de Il Messaggero, con cui ha fatto il quadro dell’attuale panorama politico.

“Giorgia Meloni intende approvare in tempi stretti la nuova legge elettorale e votare a giugno dell’anno prossimo” scrive il giornalista Rai, sottolineando come al momento sarebbe “scartata la precedente ipotesi di aprile per precedere le elezioni amministrative nelle grandi città, in genere non favorevoli al centrodestra”.

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L’ipotesi sulle elezioni politiche

Stando alle ricostruzioni circolate nelle ultime settimane, la presidente del Consiglio starebbe ragionando di andare al voto ad aprile 2027, slegando però le elezioni politiche con le amministrative in programma in comuni di grande peso, tra cui i capoluoghi di regione Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Trieste e L’Aquila, in cui un successo del centrosinistra potrebbe portare a un effetto domino anche le politiche.

L’ipotesi di una separazione strategica del voto sarebbe però esclusa dal Quirinale, con Sergio Mattarella che consentirebbe uno scioglimento delle Camere soltanto in caso di “election day”.

L’alternativa più probabile secondo Bruno Vespa rimarrebbe dunque il ritorno alle urne a giugno 2027, subito dopo l’approvazione della legge elettorale.

L’effetto Vannacci e le tensioni della Lega

Mentre in parlamento Giorgia Meloni ha mostrato i primi segni di insofferenza nei confronti della nuova compagine di Roberto Vannacci, accusando il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo di aver votato “sei volte con la sinistra”, a pesare sulla tenuta del governo ci sono anche i subbugli interni alla Lega.

“È noto che Meloni voglia arrivare alla scadenza con questo governo – scrive Vespa – Perciò esclude di fare un rimpasto per sostituire all’Interno Matteo Piantedosi con Matteo Salvini. Non c’è dubbio che la Lega si avvantaggerebbe del ritorno del suo leader nel ruolo che prima della scivolata del ‘Papeete’ portò il suo partito al 30 per cento dei consensi. Ma difficilmente Mattarella accetterebbe una sostituzione soft e il presidente del Consiglio non vuole stravolgere immagine e composizione del governo. Lo spostamento di Salvini al Viminale, suggerito da un uomo abitualmente prudente come Giorgetti nel consiglio federale dell’altro ieri, verrebbe richiesto formalmente dalla Lega nella tradizionale adunata di Pontida in settembre. Ma allo stato non sembra che Meloni voglia mutare parere”.