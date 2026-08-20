Bruno Vespa replica a Michele Santoro sul "contratto da star": "Porta a Porta rende il triplo del costo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A distanza di tre mesi dalle parole di Michele Santoro sul suo “contratto da star” in Rai, Bruno Vespa ha scelto il suo account Facebook per replicare al giornalista: “Tutti i conduttori di un certo rilievo sono inquadrati nella prestazione Inps exEnpals”.

Cosa aveva detto Michele Santoro su Bruno Vespa

Durante una puntata di Servizio Pubblico del 27 maggio, Michele Santoro aveva parlato di Bruno Vespa.

“Ha un contratto da star, non ha un contratto giornalistico. Se tu hai un contratto da star, vuol dire anche nella logica del servizio pubblico che devi avere dei numeri di mercato. Se sei dipendente del servizio pubblico, sei nell nell’ambito del servizio pubblico. Se invece sei ingaggiato come un artista o un cantante o quello che vuoi tu, come il caso di Vespa, allora puoi avere tutti i cash che vuoi”, le parole di Michele Santoro.

Il giornalista ha poi proseguito spiegando quale fosse il vero problema secondo la sua opinione.

“Porta a Porta non fa risultati di mercato da tempo immemorabile e nessuno della politica ha il coraggio di sollevare questo tema, che non è il fatto che non debba lavorare Bruno Vespa, ma che deve lavorare nei posti dove il suo lavoro sia più consono rispetto ai risultati che quella quella rete o quel programma vuole raggiungere”, aveva spiegato Michele Santoro.

La replica di Bruno Vespa

Con un post su Facebook, Bruno Vespa ha voluto rispondere alle parole del collega.

“Michele Santoro sostiene che il mio contratto Rai sarebbe da ‘star’. In realtà, da Enzo Biagi in poi, tutti i conduttori di certo rilievo sono inquadrati nella prestazione Inps exEnpals”, le sue parole.

Precisa poi che gli ultimi casi sono quelli di “Maggioni, Giletti, Monteleone, Sottile, Sciarelli e altri”.

Il riferimento a Mediaset

Come riporta Adnkronos, Bruno Vespa ha poi sottolineato il passaggio di Michele Santoro a Mediaset.

“Quando andò a lavorare a Mediaset, ebbe un contratto a partita Iva come conduttore e autore televisivo trattato da Enpals come il mio. Santoro legittimamente andò a lavorare per Berlusconi. Nel 2021 e nel 2022, per restare alla Rai, io rifiutai per due volte il raddoppio del compenso propostomi generosamente da Silvio Berlusconi, che mi disse di essersi confrontato con Piersilvio, che a sua volta nel 2023 mi chiese gentilmente di passare a Mediaset. Per il poco che conti, sono l’unico conduttore rimasto nell’azienda in cui è nato”, le sue parole.

Il rendimento di Porta a Porta

In merito a Porta a Porta, Bruno Vespa ha poi voluto rispondere alle riflessioni di Michele Santoro sulla sua storica trasmissione.

“È completamente falsa la storia, poi, che ‘Porta a Porta’ avrebbe un ascolto tale da non giustificare il compenso (che è comprensivo anche dei ‘Cinque minuti’ che vanno in onda in prima serata). Fonti ufficiali parlano di un rendimento pubblicitario triplo del costo della trasmissione. Valutazione a mio giudizio per difetto visto che ogni sera, nonostante l’ora tarda, ‘Porta a Porta’ ospita una ventina di spot pubblicitari”, ha concluso il conduttore.