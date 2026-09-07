Bruno Vespa respinge le accuse, "Porta a Porta non è Tele-Meloni e la premier non è mai stata fascista"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

“Se fossimo Tele-Meloni, allora dovremmo invitare di più il Governo”. Parola di Bruno Vespa che lunedì 7 settembre ha tenuto la consueta conferenza stampa di inizio stagione, prodromo dei suoi due programmi in onda su Rai 1: Cinque minuti e Porta a Porta. Il giornalista ha contestato che il secondo sia vicino alla premier e al suo Esecutivo, ricordando i dati sulle presenze politiche della scorsa stagione e sottolineando come, secondo i numeri da lui forniti, le opposizioni siano state presenti più volte della maggioranza. Poi ha citato un vecchio amico di Giorgia Meloni, secondo qui la presidente del Consiglio non sarebbe “mai stata fascista“.

Bruno Vespa difende Porta a Porta: “Non è Tele-Meloni”

Il riferimento è alla cosiddetta regola dei tre terzi, citata da Vespa durante l’incontro con la stampa. Secondo il conduttore, nella scorsa stagione a Porta a Porta il Pd e Fratelli d’Italia hanno avuto 43 presenze ciascuno, mentre il Governo è stato rappresentato 9 volte. Le opposizioni, nel complesso, hanno raggiunto 108 presenze contro le 102 delle forze di maggioranza: “Quindi la maggioranza è minoritaria”, ha osservato, respingendo così l’etichetta di Tele-Meloni attribuita al programma.

Gli stessi dati sono stati richiamati anche parlando di Cinque Minuti: 14 presenze per rappresentanti del Pd, 3 per esponenti di Fratelli d’Italia, 28 per le opposizioni e 22 per le forze di maggioranza.

Giorgia Meloni non è “mai stata fascista”

Bruno Vespa, durante la conferenza, ha anche dichiarato di non credere che “esista una persona ragionevole che rimpianga il fascismo”.

Parlando della presidente del Consiglio, ha poi raccontato un aneddoto relativo a uno dei “compagni di strada” della premier, che gli avrebbe detto: “Io e Giorgia non siamo mai stati fascisti”.

Vespa ha quindi aggiunto una sua considerazione sulla generazione di Meloni, “che il fascismo lo ha ignorato”.

Poi, riferendosi all’elettorato di Fratelli d’Italia, ha sostenuto di ritenere che “la maggior parte delle persone che vota FdI non abbia alcun rimpianto per il fascismo“.

Il caso Ranucci e le cene con Lavitola, Riina e il Diavolo

Vespa ha poi commentato il recente caso legato a Sigfrido Ranucci, difendendo la possibilità per un giornalista, soprattutto se impegnato in attività investigative, di incontrare anche personaggi controversi per comprendere meglio una vicenda.

“Ci sta che per capire una vicenda un giornalista, specie se investigativo, vada a cena anche con Riina. Io anche con il diavolo», ha aggiunto riferendosi agli incontri tra l’ormai ex volto di Report e Valter Lavitola (lo stesso Ranucci aveva infatti dichiarato che, per esigenze professionali, avrebbe potuto incontrare anche lo storico capo di Cosa Nostra).

Vespa ha ricordato a questo proposito una sua intervista a Saddam Hussein, spiegando di essere orgoglioso di averla realizzata nonostante il Governo italiano avesse cercato di impedirla: “Quando c’è un dittatore che influenza così il mondo credo sia giusto intervistarlo”.

Poi è tornato sulla puntata del 2016 in cui ospitò Giuseppe Salvo Riina, figlio proprio di Totò: quella testimonianza, a suo dire, permise di comprendere “quant’era devastante e sterminata la quantità di complicità” che aveva favorito la latitanza del boss.