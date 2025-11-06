Bruno Vespa stuzzicato da Parenzo su Jannik Sinner, la dedica sul suo nuovo libro "da italiano a italiano"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Bruno Vespa è tornato a parlare di Jannik Sinner. Il giornalista Rai, incalzato da David Parenzo a L’Aria che Tira, dove era andato a presentare il suo nuovo libro Finimondo, ha ribadito di ritenerlo un “grandissimo campione”, ma anche che “di italiano in lui c’è poco“. Poi, il siparietto con il conduttore di La7 sulla copia del suo volume, con dedica, da regalare al tennista.

Il libro con la dedica a Sinner

Bruno Vespa ha affermato di aver giocato a tennis fin dall’infanzia, con tanto di rovescio a una mano sola, “vecchio stile”, non come i giocatori di oggi che ne usano due e che “giocano male, rispetto ai puristi di una volta”.

Su Jannik Sinner ha sottolineato che “è un grandissimo campione, io dico soltanto che di italiano in lui c’è poco“.

Sulla dedica del tennista scritta sul tricolore, il giornalista ha risposto dicendo che “mi ha scritto su una bandiera ‘a Bruno con affetto'”, provando comunque a sotterrare l’ascia di guerra dopo la frecciata.

Ed è allora che si è inserito David Parenzo, che ha proposto a Vespa di regalargli una copia del suo nuovo libro, Finimondo, con tanto di dedica: “Mi hai dato un’idea…”.

Così, il conduttore di L’Aria che Tira ha quasi dettato la dedica da scrivere sulle pagine: “Quasi come il contratto con gli italiani (alludendo alla storica firma di Silvio Berlusconi a Porta a Porta nel 2001, ndr). ‘A Sinner, con simpatia e con grandissimo affetto, da italiano a italiano‘. No, questo non lo vuoi mettere…”.

Le puntate precedenti

Lo scorso 22 ottobre, Bruno Vespa aveva scritto su X un post contro Sinner dopo la rinuncia del campione alla Coppa Davis, vinta due volte da protagonista: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Jannik Sinner? Parla tedesco, risiede a Montecarlo e si rifiuta di giocare per la nazionale?”.

Oltre alla critica, anche una gaffe col giornalista che ha sbagliato a scrivere il nome del rivale dell’azzurro, facendo diventare Alvarez il tennista spagnolo Carlos Alcaraz: “Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna”.

L’errore ha ovviamente scatenato su Vespa tutta l’ironia degli utenti social.

Pochi giorni dopo, altro post contro Sinner, reo di aver rifiutato di incontrare il presidente Sergio Mattarella.

Successivamente Le Iene si sono palesate nell’albergo di Vienna dove alloggiava Sinner, impegnato nel Master 1000 austriaco: dopo la vittoria contro Alexander Zverev, il tennista ha firmato un tricolore così: “A Bruno, con affetto”.

A distanza di giorni, il 4 novembre, Sinner ha ribadito a SkySport la sua italianità: “Sono orgoglioso di essere italiano“