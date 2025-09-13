Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata a Bologna. Un giovane egiziano è stato fermato dopo aver aggredito il titolare di una pizzeria in via Nicolò dall’Arca. L’operazione, condotta nella serata di ieri nella zona Bolognina, è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dei reati predatori. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il blitz ha visto impegnati diversi reparti, compreso il Reparto Volo, che ha monitorato l’area dall’alto.

Controlli serrati nella zona Bolognina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella serata di ieri le forze dell’ordine hanno intensificato la loro presenza nella zona Bolognina di Bologna. L’operazione, volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati predatori, ha coinvolto numerosi agenti e mezzi, tra cui anche il supporto aereo del Reparto Volo. Gli agenti hanno effettuato un attento monitoraggio del territorio, controllando strade, piazze e aree sensibili, con particolare attenzione ai luoghi segnalati come più a rischio.

Identificati 78 cittadini, 21 con precedenti

Nel corso del servizio, sono stati identificati e sottoposti a controllo 78 cittadini. Tra questi, 21 risultavano avere precedenti penali. L’azione di prevenzione e controllo ha permesso di raccogliere informazioni utili e di monitorare la presenza di soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. L’attività si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati che da tempo interessa la zona Bolognina, spesso teatro di episodi di spaccio e aggressioni.

Arrestato giovane egiziano per rapina aggravata

Il fatto più grave della serata si è verificato in una pizzeria di via Nicolò dall’Arca. Un giovane egiziano, nato nel 2004, è stato arrestato dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con l’accusa di rapina aggravata. Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, la vittima, un cittadino bengalese proprietario della pizzeria, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essere stato aggredito da un uomo che pretendeva di ricevere del cibo gratuitamente. Al rifiuto del titolare, l’aggressore ha estratto un bastone e lo ha colpito con violenza, costringendolo ad allontanarsi dal locale.

La fuga e l’arresto

Nonostante la violenza subita, il pizzaiolo è riuscito a spingere fuori dal locale l’aggressore, che si è dato alla fuga in direzione della stazione ferroviaria. L’intervento tempestivo delle volanti ha permesso di intercettare e bloccare il giovane egiziano durante la fuga. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per rapina e condotto presso la casa circondariale “Rocco D’Amato”.

La vittima in ospedale: 10 giorni di prognosi

Il titolare della pizzeria, dopo l’aggressione, è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Dopo le cure, l’uomo è stato dimesso. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, già alle prese con una situazione di insicurezza diffusa.

Conclusioni: un bilancio tra prevenzione e repressione

L’operazione condotta nella serata di ieri rappresenta un esempio concreto di come la presenza delle forze dell’ordine possa incidere positivamente sulla sicurezza urbana. L’arresto del giovane egiziano per rapina aggravata, l’identificazione di 78 cittadini e l’avvio delle procedure di espulsione per un cittadino nigeriano irregolare sono il risultato di un lavoro coordinato e mirato. La zona Bolognina di Bologna resta sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di restituire ai residenti e ai commercianti un clima di maggiore serenità.

