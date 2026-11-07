Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due persone sono state denunciate per una violenta aggressione avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Faenza. La vittima è stata colpita con un’asta di metallo e i presunti responsabili, identificati grazie alle immagini di videosorveglianza, sono stati segnalati alla Procura per lesioni personali aggravate in concorso.

Stazione di Faenza: brutale aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato di Ravenna, l’episodio si è verificato nella tarda serata del 26 ottobre. L’uomo aggredito brutalmente con un’asta di metallo ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento del 118; per le lesioni gli è stata riconosciuta una prognosi di 5 giorni.

Gli agenti del Commissariato di Faenza sono intervenuti dopo la segnalazione e hanno avviato gli accertamenti. I presunti aggressori non erano più sul posto, ma i poliziotti hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto e a individuarli.

Decisive le immagini di videosorveglianza

Un contributo determinante è arrivato dall’analisi dei filmati registrati dalle telecamere all’interno e nei dintorni della stazione ferroviaria. Gli investigatori hanno confrontato le immagini con i rilievi svolti sul luogo dell’episodio, ricostruendo la dinamica dell’aggressione e identificando i presunti autori.

Si tratta di due soggetti di nazionalità albanese. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso.

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