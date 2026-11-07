Brutale aggressione a Faenza, pestaggio in stazione con un'asta di metallo: due uomini denunciati
Due cittadini albanesi sono stati denunciati per l’aggressione con un’asta di metallo: decisivi i filmati della stazione di Faenza.
Due persone sono state denunciate per una violenta aggressione avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Faenza. La vittima è stata colpita con un’asta di metallo e i presunti responsabili, identificati grazie alle immagini di videosorveglianza, sono stati segnalati alla Procura per lesioni personali aggravate in concorso.
Stazione di Faenza: brutale aggressione
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato di Ravenna, l’episodio si è verificato nella tarda serata del 26 ottobre. L’uomo aggredito brutalmente con un’asta di metallo ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento del 118; per le lesioni gli è stata riconosciuta una prognosi di 5 giorni.
Gli agenti del Commissariato di Faenza sono intervenuti dopo la segnalazione e hanno avviato gli accertamenti. I presunti aggressori non erano più sul posto, ma i poliziotti hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto e a individuarli.
Decisive le immagini di videosorveglianza
Un contributo determinante è arrivato dall’analisi dei filmati registrati dalle telecamere all’interno e nei dintorni della stazione ferroviaria. Gli investigatori hanno confrontato le immagini con i rilievi svolti sul luogo dell’episodio, ricostruendo la dinamica dell’aggressione e identificando i presunti autori.
Si tratta di due soggetti di nazionalità albanese. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.