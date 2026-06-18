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È di due giovani sottoposti a obbligo di dimora e un deferimento in stato di libertà il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a seguito di una aggressione avvenuta nella notte di Ognissanti a Tivoli. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura, dopo che i militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie a indagini e testimonianze.

Le misure cautelari e i destinatari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata di giovedì 11 giugno 2026 i militari della Stazione di Tivoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza che impone la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura della Repubblica, ha riguardato un 20enne con precedenti e un 18enne incensurato, entrambi ritenuti gravemente indiziati del delitto di lesioni pluriaggravate in concorso. Un 23enne incensurato è stato invece deferito in stato di libertà.

L’episodio che ha portato all’adozione delle misure cautelari risale alla notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 2025, quando, nella centralissima Piazza Santa Croce di Tivoli, luogo di ritrovo della movida giovanile, si è verificata una violenta aggressione. In quella circostanza, due 36enni e un 34enne, dopo una discussione per futili motivi, sono stati accerchiati e brutalmente colpiti da un gruppo di ragazzi di età compresa tra 18 e 24 anni. Le vittime hanno riportato gravi lesioni, tra cui fratture e traumi al volto.

Le indagini dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata immediatamente dopo l’accaduto. I militari dell’Arma hanno raccolto elementi probatori attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e la raccolta delle testimonianze dei presenti. Queste operazioni hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di identificare i tre principali autori della aggressione, due dei quali sono stati raggiunti dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora.