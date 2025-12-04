Brutale aggressione omofoba a Roma, sputi e botte a un 25enne: identificati tre ragazzi di 17 anni
Tre 17enni denunciati per l'aggressione omofoba a Roma: vittima un giovane di 25 anni, indagini in corso.
Tre ragazzi romani di 17 anni, gravemente indiziati di essere gli autori della brutale aggressione omofoba avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre scorsi di cui fu vittima un giovane di 25 anni, nel centro di Roma, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di piazza Farnese. L’accusa ipotizzata è di lesioni personali aggravate dalla finalità della discriminazione omofoba. Le indagini erano partite a seguito della denuncia della vittima, all’indomani dell’aggressione. Il 25enne aveva raccontato che mentre si stava incamminando da solo verso casa era stato avvicinato da un gruppetto di ragazzi. Uno di loro gli aveva sputato sul viso, e successivamente gli aveva sferrato diversi pugni violenti sul volto. Dopo pochi secondi era stato colpito da altri due ragazzi sopraggiunti. Passanti avevano soccorso il giovane e chiamato il 112.
