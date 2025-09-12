Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

21 ultras denunciati sono stati denunciati per i fatti avvenuti nella notte del 23 maggio a Verona, dove un gruppo di sostenitori dell’Hellas ha attaccato tifosi napoletani intenti a celebrare la vittoria del quarto scudetto. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini della Digos, che ha identificato i responsabili e ha portato all’emissione di provvedimenti Daspo.

Le indagini della Digos: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte del 23 maggio si è trasformata in un incubo per un gruppo di tifosi partenopei che si trovavano a festeggiare in Verona. Un gruppo di 21 ultras dell’Hellas Verona, appartenenti al gruppo “Hellas army” e di età compresa tra i 19 e 49 anni, ha fatto irruzione tra i festeggiamenti, urlando frasi intimidatorie come: “Andatevene a casa, qui non c’è spazio per i vostri festeggiamenti, via le bandiere, voi napoletani non potete festeggiare”.

I reati contestati e la dinamica dell’aggressione

L’azione violenta è stata caratterizzata da una serie di reati gravi: lesioni aggravate, furto aggravato, violenza privata aggravata, danneggiamento, possesso e utilizzo di oggetti contundenti e travisamento in luogo pubblico. Gli aggressori, molti dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati da stadio, hanno colpito indiscriminatamente anche donne e bambini presenti tra i tifosi napoletani. Sette di loro erano già sottoposti alla misura del Daspo.

Le conseguenze dell’assalto: feriti e danni materiali

Durante l’assalto, avvenuto poco prima della mezzanotte, sono stati utilizzati bastoni e cinture come armi improprie. Il bilancio è stato pesante: cinque persone sono rimaste ferite, con prognosi che vanno dai 4 ai 21 giorni. Un uomo di 50 anni ha riportato la frattura di una costola a causa dei colpi ricevuti. Non solo le persone, ma anche le auto parcheggiate nel quartiere sono state danneggiate durante la furia degli ultras.

Le indagini: videosorveglianza e perquisizioni decisive

Gli investigatori della Digos hanno potuto ricostruire nei dettagli la dinamica dell’agguato grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza comunale e all’esame del cellulare di un tifoso veronese, sequestrato durante una perquisizione. Questi elementi hanno permesso di identificare con precisione i responsabili dell’attacco e di raccogliere prove fondamentali per le denunce.

Il provvedimento del questore: Daspo per tutti i coinvolti

Alla luce delle risultanze investigative, il questore di Verona ha emesso il Daspo per tutti i 21 ultras coinvolti. Il provvedimento, che vieta l’accesso agli stadi e alle manifestazioni sportive, rappresenta una misura preventiva per evitare il ripetersi di simili episodi di violenza e intimidazione nei confronti di altri tifosi.

Un fenomeno da non sottovalutare

L’episodio di Verona riporta all’attenzione il problema della violenza negli stadi e nei contesti legati al tifo organizzato. Nonostante le misure di prevenzione e i controlli, gruppi di ultras continuano a rendersi protagonisti di azioni che mettono a rischio la sicurezza pubblica e la serenità dei cittadini. Le forze dell’ordine, grazie a un lavoro puntuale e all’utilizzo delle nuove tecnologie, sono riuscite ancora una volta a individuare i responsabili e a garantire che vengano perseguiti secondo la legge.

Le reazioni della comunità e delle istituzioni

L’aggressione ai danni dei tifosi napoletani ha suscitato sdegno e preoccupazione sia nella comunità locale che tra le istituzioni sportive e civili. Le autorità hanno ribadito la necessità di mantenere alta la guardia contro ogni forma di violenza e discriminazione, sottolineando l’importanza di promuovere valori di rispetto e convivenza civile anche in occasione di eventi sportivi.

Conclusioni: la risposta delle forze dell’ordine

Grazie all’azione tempestiva della Digos e al coordinamento con la questura, è stato possibile assicurare alla giustizia i responsabili di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. L’auspicio è che simili comportamenti vengano sempre più isolati e che lo sport possa tornare a essere un’occasione di festa e condivisione per tutti, senza distinzioni di fede calcistica o provenienza geografica.

Per ulteriori dettagli sull’accaduto e sulle misure adottate, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato e le comunicazioni della questura di Verona.

