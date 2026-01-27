Brutale e assurda aggressione al CremonaPo, 'branco' di giovani picchia un cittadino per futili motivi
Applicate due misure di prevenzione in seguito a un episodio di aggressione avvenuto presso il centro commerciale CremonaPo, dove un cittadino straniero è stato colpito da un gruppo di giovani per motivi ritenuti futili. L’intervento della Polizia di Stato ha portato all’identificazione dei responsabili e all’adozione di provvedimenti per prevenire ulteriori episodi di violenza giovanile.
Le informazioni dalla Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono verificati lo scorso 9 gennaio all’interno del centro commerciale CremonaPo. Un gruppo composto da 6/7 ragazzi, tra cui sia minorenni che maggiorenni, ha preso di mira un cittadino straniero che stava effettuando delle riprese video con il proprio cellulare.
L’aggressione e la fuga
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cittadino straniero sarebbe stato accusato dal gruppo di aver realizzato delle riprese “non gradite”. Per questo motivo, uno dei giovani lo ha colpito al volto con un pugno, costringendolo a fuggire. Durante la fuga, l’uomo ha urtato accidentalmente una signora anziana, che è caduta a terra senza riportare ferite o contusioni.
La seconda aggressione
La fuga del cittadino straniero non è però bastata a metterlo in salvo. Tre ragazzi del gruppo lo hanno raggiunto poco dopo e lo hanno nuovamente colpito, questa volta con calci e pugni, seppur per pochi secondi. L’episodio ha destato particolare allarme tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Le indagini della Squadra Mobile
La Squadra Mobile di Cremona ha avviato immediatamente le indagini, riuscendo a individuare i componenti del gruppo responsabile dell’aggressione. In particolare, sono stati identificati due dei giovani che hanno materialmente messo in atto le condotte violente. Nei loro confronti, il Questore di Cremona ha adottato le misure di prevenzione personali dell’”Avviso orale” e del “Foglio di Via Obbligatorio” con divieto di ritorno nel comune.
