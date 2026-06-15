Bruzzone contro Vannacci, "il femminicidio esiste eccome, parole pericolose sulla pelle delle vittime"

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Roberto Vannacci fa “propaganda sulla pelle delle vittime”: è ciò che la criminologa Roberta Bruzzone scrive all’indomani delle parole del fondatore di Futuro Nazionale sul femminicidio, che secondo il generale “non esiste“. Bruzzone interviene sui social per interrompere la “fuffa muscolare da palco” e ricordare che il reato di femminicidio è stato introdotto il 25 novembre 2025.

Roberta Bruzzone risponde a Roberto Vannacci

Le parole che Roberto Vannacci ha pronunciato durante l’assemblea costituente del suo neonato partito Futuro Nazionale, domenica 14 giugno, non sono passate inosservate.

Nella tarda serata, infatti, Roberta Bruzzone ha replicato duramente sulla negazione del femminicidio lanciata dal generale: per la criminologa, sostenere che il delitto contro la donna in quanto donna non esista “non è una provocazione”, bensì “una sciocchezza tecnicamente imbarazzante, politicamente e culturalmente pericolosa“.

ANSA

Quindi: “Non è la genetica della vittima che aggrava il fatto”, piuttosto è “la matrice della violenza” oltre al “movente del dominio” e al “contesto persecutorio“.

Ancora, per Roberta Bruzzone negare l’esistenza del femminicidio “significa arrivare davanti al cadavere e dire: ‘Vabbè, è solo un omicidio come un altro‘”.

Il femminicidio è un reato, ricorda la criminologa al generale

Quindi Roberta Bruzzone continua con un “piccolo dettaglio che evidentemente è sfuggito” e spiega: “In Italia il delitto di femminicidio è stato introdotto nel Codice Penale con la legge approvata definitivamente il 25 novembre 2025“.

Secondo la criminologa, quindi, “sostenere oggi che ‘non esiste’ significa non solo negare una realtà assodata e scritta nel sangue di migliaia di donne, ma anche ignorare l’ordinamento vigente“.

E conclude: “Chi riduce tutto a una battutina da comizio sta facendo propaganda sulla pelle delle vittime”.

La citazione dei dati Istat

Nel suo intervento, inoltre, Bruzzone insiste nel contrastare Vannacci specificando che “I dati Istat dicono una cosa molto chiara, ossia che le donne vengono uccise soprattutto nell’ambito della coppia o da ex partner“, mentre “per gli uomini, il tasso di omicidi da partner o ex partner è enormemente più basso”.

Tutto ciò “non è uno slogan“, bensì “una fotografia molto precisa”.

Cosa ha detto Vannacci sul femminicidio

“Ci sono istanze di parità vere. Uomini e donne sono uguali, non c’è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole: non esiste il femminicidio”, queste le parole pronunciate da Roberto Vannacci il 14 giugno durante la costituente di Futuro Nazionale.

Il femminicidio “è un omicidio come tutti gli altri. Così come c’è la violenza sulle donne c’è quella sugli anziani e non c’è un anzianicidio“, ha aggiunto.