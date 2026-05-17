Bruzzone e l'auto sulla folla a Modena, "la salute mentale non può diventare emergenza solo dopo fatti simili"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fra i primi commenti a seguito dei fatti di Modena, dove un’auto ha falciato sette passanti, c’è quello di Roberta Bruzzone. Con un post affidato ai social, la criminologa punta l’indice sul disagio mentale in Italia, “una delle grandi emergenze rimosse, sottovalutate, cronicamente depotenziate”.

Auto sulla folla a Modena

A guidare l’auto che a Modena, nel pomeriggio di sabato 16 maggio, ha falciato i passanti c’era l’italo-marocchino Salim El Koudri, 30enne laureato in Economia.

Pare che l’uomo in passato abbia sofferto di disagio psichico e che sia stato in cura presso strutture specializzate.

ANSA

Roberta Bruzzone sui fatti di Modena

Con un lungo post, Bruzzone ha espresso il suo parere professionale sui fatti di Modena: “Un’auto che piomba sui pedoni, feriti gravissimi, una fuga, un coltello, il panico. E quella domanda che arriva sempre dopo, quando ormai è troppo tardi: ‘Ma com’è possibile?’. Possibile lo è. Eccome.”

Questo il parere di Roberta Bruzzone: “Perché quando il disagio psichico grave viene intercettato male, seguito poco, contenuto peggio o semplicemente lasciato evaporare nel nulla, non scompare. Si accumula. Si struttura. Si deforma. E talvolta esplode“.

Goi accertamenti sul vissuto di Salim El Koudri sono ancora in corso, ma secondo quanto trapela pare che il 30enne sarebbe già stato attenzionato nel 2022 dal Centro di Salute Mentale per disturbi schizoidi. E dopo quel periodo di osservazione, se ne sarebbero poi perdute le tracce. Il fatto, per Bruzzone, “impone una riflessione durissima”.

Prima di tutto una premessa: “Non si tratta di trasformare ogni persona fragile in una minaccia. E non si tratta nemmeno di alimentare lo stigma verso chi soffre di disturbi mentali”.

Roberta Bruzzone e lo stato della salute mentale in Italia

“Si tratta, al contrario – avverte la criminologa – di dire una cosa scomoda ma necessaria: la salute mentale in Italia è una delle grandi emergenze rimosse, sottovalutate, cronicamente depotenziate”.

“Lo segnalo da anni. Sistematicamente. Inascoltata, come tanti altri professionisti che lavorano sul campo. Perché il problema non è solo “il gesto” quando arriva. Il problema è tutto quello che viene prima“, denuncia Bruzzone.

Che poi elenca una serie di campanelli d’allarme: “Il ritiro. L’isolamento. La perdita di contatto con la realtà. La disregolazione emotiva. La possibile ideazione persecutoria. L’impoverimento relazionale. La rottura progressiva dei legami sociali. La mancata continuità terapeutica. Il vuoto intorno”.

Poi il monito: “E allora smettiamola con l’ipocrisia. La salute mentale non può essere trattata come un problema privato finché non diventa un problema di ordine pubblico. Non può interessarci solo quando ci sono i corpi a terra”.

Roberta Bruzzone invoca “prevenzione vera”, “presa in carico reale” e “continuità terapeutica“, con una integrazione tra servizi sanitari, famiglie, territorio e autorità”.

Il finale è crudo: “Quante volte abbiamo deciso di non vedere quello che stava già succedendo?”.