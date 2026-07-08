Bryan Johnson del documentario Netflix Don't Die ha una malattia incurabile, cos'è la gastrite autoimmune

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Bryan Johnson, imprenditore statunitense conosciuto per il documentario Netflix Don’t Die: l’uomo che vuole vivere per sempre, ha raccontato sui social di essere affetto da gastrite autoimmune. Si tratta di una patologia rara e incurabile ma che non deve essere letta come una condizione destinata ad accorciare la vita.

Chi è Bryan Johnson

Bryan Johnson è un imprenditore e investitore statunitense nel settore tecnologico.

Dopo una serie di investimenti, ha dedicato la sua vita alla ricerca della longevità e del ringiovanimento biologico.

Nel suo programma rientrano diete controllate, monitoraggi continui, attività fisica, protocolli sul sonno e test medici frequenti.

Nel corso degli anni ha raccontato i suoi investimenti e le sperimentazioni effettuate per raggiungere il suo obiettivo.

Bryan Johnson malattia, l’annuncio

In un post pubblicato sui suoi social, l’imprenditore ha rivelato di soffrire di gastrite autoimmune.

Bryan Johnson ha descritto così la diagnosi: “Il mio stomaco si sta divorando da solo. Il mio corpo ha iniziato a sviluppare un processo autoimmune che ha colpito la tiroide e poi la mucosa gastrica”.

La gastrite autoimmune, indicata anche con la sigla Aig, è una malattia in cui il sistema immunitario attacca per errore le cellule parietali dello stomaco.

Queste cellule sono importanti perché contribuiscono alla produzione dell’acido gastrico e del fattore intrinseco.

Si tratta una sostanza necessaria per l’assorbimento della vitamina B12.

Cosa è la gastrite autoimmune

Il Corriere della Sera ha parlato di gastrite autoimmune con il professor Vito Annese, direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Irccs Policlinico San Donato e docente di Gastroenterologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Si tratta di “una patologia rara, spesso non diagnosticata”, ha chiarito l’esperto.

Come spiegato, in molti casi può restare silenziosa, perché non provoca sintomi evidenti o specifici.

La gastrite autoimmune può essere individuata con esami del sangue mirati.

In particolare, si ricerca la presenza di anticorpi contro le cellule parietali dello stomaco.

La malattia può portare nel tempo a una gastrite atrofica, cioè a una progressiva perdita delle ghiandole che producono l’acido gastrico.

Questo processo può ridurre l’assorbimento del ferro e della vitamina B12.

La conseguenza più frequente è il rischio di sviluppare anemia.

Quando la carenza di vitamina B12 o di ferro diventa significativa, possono comparire sintomi più evidenti.

Tra questi ci sono stanchezza marcata, debolezza, sensazione di mancanza di respiro, formicolii e parestesie agli arti inferiori.

Al momento, non esiste una terapia in grado di eliminare la gastrite autoimmune in modo definitivo.

La longevità di Bryan Johnson

Al Corriere della Sera Vito Annese ha spiegato che la gastrite autoimmune richiede controlli periodici.

Per l’esperto la diagnosi non deve essere letta come una condizione destinata ad accorciare la vita.

“Il sogno di immortalità di Bryan Johnson non sarà spezzato per questa diagnosi: la gastrite autoimmune non è una patologia che accorcia la vita”, ha spiegato.

Il medico ha aggiunto che si debbano evitare allarmismi perché l’andamento della malattia è benigno se controllato nel modo corretto.