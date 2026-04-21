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Eseguito un arresto per danneggiamento aggravato e altre violazioni dalla Polizia di Frontiera e dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia. Un uomo, straniero e senza fissa dimora, è stato fermato nei pressi dei Giardini Reggio dopo essere stato individuato come responsabile del danneggiamento di cinque autovetture della Polizia di Stato, a cui ha forato le gomme.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato bloccato grazie a una rapida attività investigativa avviata subito dopo i fatti. Le pattuglie della Polizia di Frontiera, del Commissariato di P.S. di Ventimiglia e la Squadra Mista italo/francese hanno collaborato per rintracciare il sospettato. Decisivo è stato l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza cittadini e degli uffici di polizia, che hanno permesso di identificare un soggetto con abbigliamento compatibile con quello ripreso durante l’azione di danneggiamento.

Gli elementi che hanno portato all’identificazione

Un dettaglio fondamentale per l’identificazione è stato un bracciale indossato al polso dell’uomo, ben visibile nei filmati e ritrovato su di lui al momento del fermo. Gli agenti hanno inoltre scoperto che il soggetto si era temporaneamente nascosto nell’alveo del fiume per sfuggire alle ricerche degli operatori.

Il materiale rinvenuto e le ulteriori violazioni

Durante le operazioni di fermo, è stato recuperato uno zaino contenente effetti personali. Addosso all’uomo è stato anche trovato un verbale emesso dalle autorità francesi per una violazione in ambito ferroviario. L’arrestato, nato nel 1997, è risultato privo di documenti e senza fissa dimora.

Le accuse e la normativa violata

L’uomo è stato fermato per violazione della normativa sull’immigrazione, poiché già destinatario di un provvedimento di espulsione e rientrato illegalmente in Italia. Inoltre, sono state contestate le accuse di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e violazione delle disposizioni del recente decreto sicurezza (dl 23 febbraio 2026), per la detenzione di strumenti atti ad offendere con cui ha forato le gomme delle auto di servizio.

Le conseguenze dell’arresto

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del settore e sarà processato presso il tribunale di Ventimiglia.

IPA