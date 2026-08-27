Buckingham Palace omaggia Dolly Parton: le guardie suonano “9 to 5”
La celebre canzone suonata davanti a Buckingham Palace in ricordo dell'artista scomparsa
Anche Buckingham Palace rende omaggio a Dolly Parton. Le guardie reali hanno eseguito “9 to 5″, uno dei brani più celebri della cantante statunitense, ricordando così l’artista scomparsa. Nel messaggio pubblicato sui social viene ricordata anche la sua attività filantropica e, in particolare, la Imagination Library, il progetto attraverso il quale milioni di bambini hanno ricevuto gratuitamente libri. Il tributo si chiude con un riferimento a un’altra delle canzoni simbolo di Parton: “We will always love you”.