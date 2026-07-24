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Un ex segretario provinciale è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio a Crotone. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha fatto emergere una gestione irregolare dei fondi di una struttura sindacale territoriale.

Chi sono gli indagati e quali reati sono contestati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Cash Back” ha preso il via nelle prime ore della mattina, coinvolgendo numerosi agenti della DIGOS e la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio. L’indagine, avviata circa un anno fa, si è concentrata sulle attività finanziarie di una camera sindacale provinciale, portando alla luce condotte illecite nell’ambito della gestione economica dell’ente.

Al centro dell’inchiesta figura un ex segretario provinciale della camera sindacale di Crotone, nei cui confronti sono stati ipotizzati i reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro probatorio dettagliato, documentando una gestione personalistica e sregolata dei fondi sindacali. L’indagato avrebbe effettuato uscite non giustificate e distrazioni di risorse economico-finanziarie dai conti dell’ente per un ammontare di circa 380.000 euro.

Le modalità delle condotte illecite

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’ex segretario avrebbe prelevato ingenti somme tramite numerosi prelievi fisici dai due conti correnti della camera sindacale, incassato assegni bancari a proprio favore, effettuato ricariche su una carta prepagata personale e percepito emolumenti giustificati come rimborsi chilometrici. Le condotte di autoriciclaggio sarebbero state realizzate attraverso il reimpiego di parte delle somme sottratte in polizze assicurative e investimenti in società di cartolarizzazione finanziaria, con l’obiettivo di ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro, per una cifra stimata in circa 62.000 euro.

Il sequestro preventivo e le misure adottate

Alla luce delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza per equivalente delle polizze assicurative stipulate e degli investimenti finanziari effettuati dall’indagato, per un valore complessivo di circa 62.000 euro. Tale misura è stata adottata per tutelare gli interessi delle parti offese e per scongiurare il pericolo concreto e imminente di dispersione del patrimonio dell’indagato.

Altri indagati e responsabilità contestate

Nel corso delle indagini è emersa anche la responsabilità in concorso, per il reato di appropriazione indebita, dell’allora contabile della camera sindacale e di un familiare dell’ex segretario, anch’egli sindacalista. A questi ultimi sono state contestate analoghe condotte criminose, per una somma pari a un valore prossimo a 30.000 euro, realizzate tramite bonifici giustificati come rimborsi chilometrici e assegni bancari dal conto della camera sindacale.

Le perquisizioni e la fase delle indagini

La Polizia di Stato, con il coordinamento della DIGOS, ha eseguito la misura cautelare e ha effettuato perquisizioni domiciliari presso la sede sindacale, le abitazioni e ogni altro luogo nella disponibilità degli indagati, alla ricerca di ulteriori prove e documentazione contabile relativa al periodo oggetto di indagine. L’operazione ha visto l’impiego di numerosi uomini e si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai reati finanziari nel territorio.

L’operazione “Cash Back” ha acceso i riflettori su una vicenda che coinvolge la gestione dei fondi di una struttura sindacale a Crotone, con l’auspicio che la giustizia possa fare piena luce sui fatti contestati.

IPA