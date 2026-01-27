Buen Camino di Checco Zalone è il film con l'incasso più alto di sempre, ma non il più visto: ne ha 3 davanti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Checco Zalone, con “Buen Camino“, ha polverizzato tutti i record di incassi. Il film è uscito il 25 dicembre 2025. Dopo un mese esatto, ossia al 25 gennaio 2026, ha raggiunto la clamorosa cifra di 73.404.661 euro. Mai nessuna opera era riuscita a ottenere simili numeri. Per il comico pugliese potrebbe però esserci un pizzico di amarezza in quanto “Buen Camino” non è il film più visto di sempre nelle sale italiane. Al momento è addirittura giù dal podio, in quarta posizione. Zalone può comunque consolarsi visto che in questa speciale classica, nella Top 20, è presente con ben 5 titoli.

Checco Zalone, record di incassi per “Buen Camino” ma non di presenze in sala

“Buen Camino” ha battuto ampiamente gli incassi del primo Avatar, quello uscito nel 2009, che al botteghino fece registrare introiti per 68,7 milioni di euro. Zalone ha distrutto tale record con una differenza che al momento è di quasi 5 milioni.

Al 25 gennaio 2026, “Buen Camino” ha registrato 9.142.643 biglietti venduti. Molto meno di “Titanic” che riuscì a ottenere 13.883.668 presenze. E anche meno di “Quo vado?”, in cui il protagonista è sempre Zalone: il film fece staccare 9.368.154 biglietti.

I numeri impressionanti di “Il dottor Zivago”, “Ultimo tango a Parigi” e “Trinità”

Se si fa un lungo passo indietro approdando agli Anni Sessanta, Settanta e Ottanta, ci sono dati ancor più strabilianti che se confrontati con quelli degli ultimi decenni fanno impallidire.

Nel 1965 uscì in Italia “Il dottor Zivago” di David Lean che ebbe 22,9 milioni di presenze. Un record che sembra che nessuno possa infrangere nel breve e medio periodo. Anche ‘”Ultimo tango a Parigi” di Bernardo Bertolucci fece registrare nel 1972 cifre inimmaginabili.

In circa dieci giorni di programmazione, prima che le copie fossero ritirate e bruciate per via della censura di allora, nel 1972 fu visionato da 15.623.733 persone.

Dati clamorosi anche nel 1971 per “…Continuavano a chiamarlo Trinità” di E. B. Clucher, con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill: 14.554.172 presenze in sala.

Film più visti in Italia negli ultimi 30 anni: la Top 20

Restringendo il campo agli ultimi 30 anni, vale a dire dal 1996 a oggi, a guidare la classifica delle presenze in sala c’è “Titanic“. Medaglia d’argento per “Quo vado“, bronzo per “La vita è bella“. Quarto posto per “Buen Camino”, quinta posizione per un altro film di Zalone, “Sole a Catinelle“.

Il comico pugliese è presente nella Top 20 con ben 5 film. Oltre a quelli già citati figurano “Tolo Tolo” e “Che Bella Giornata”. Di seguito la classifica completa:

Titanic (1997) – 13.883.669 spettatori Quo Vado (2016) – 9.964.606 spettatori La vita è bella (1997) – 9.702.524 spettatori Buen Camino (2025) – 9.142.643 spettatori (pellicola ancora in sala) Sole a catinelle (2013) – 8.650.871 spettatori Il ciclone (1996) – 7.956.549 spettatori Avatar (2009) – 7.943.583 spettatori Fuochi d’artificio (1997) – 7.510.129 spettatori Tolo Tolo (2020) – 7.061.436 spettatori Chiedimi se sono felice (2000) – 6.855.948 spettatori Che bella giornata (2011) – 6.831.777 spettatori Inside Out 2 (2024) – 6.556.106 spettatori Così è la vita (1998) – 6.145.973 spettatori Pinocchio (2002) – 6.087.895 spettatori Harry Potter e la pietra filosofale (2001) – 6.067.081 spettatori Il Re Leone (2019) – 5.930.055 spettatori Natale sul Nilo (2002) – 5.741.294 spettatori C’é ancora domani (2023) – 5.710.057 spettatori Avatar: la Via dell’Acqua (2022) – 5.113.902 spettatori Il Codice Da Vinci (2006) – 5.110.475 spettatori.