Bufera di neve sulla Kamchatka in Russia, "apocalisse bianca" storica paralizza la penisola

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una vera e propria apocalisse bianca ha colpito l’estremo Oriente della Russia. Nevicate eccezionali e un’ondata di maltempo storica, infatti, si è abbattuta da diversi giorni sulla Kamchatka, penisola protesa nel mare di Bering. In alcune zone gli accumuli di neve hanno raggiunto livelli impressionanti, arrivando persino ai tetti e ai piani alti degli edifici.

Kamchatka in Russia paralizzata dalla neve

Evento meteorologico estremo in Russia, nella penisola di Kamchatka, finita in una vera e propria apocalisse bianca. A causare una vera e propria emergenza neve è stato un ciclone proveniente dall’Oceano Pacifico.

Nonostante si parli di una delle zone più nevose del pianeta, questa volta le bufere e il maltempo hanno generato scenari fuori dalla norma persino a quelle latitudini.

ANSA

In sole 24 ore, infatti, sono caduti fino al 52% della norma mensile di precipitazioni, a cui si sono aggiunte raffiche di vento impressionanti che hanno ridotto la visibilità a zero.

Neve fino ai tetti delle case

E proprio le raffiche di vento hanno contribuito a creare accumuli di neve che hanno raggiunto livelli impressionanti.

Sui social girano foto e video che mostrano chiaramente la neve arrivare ai piani alti e persino ai tetti delle case, dei palazzi e degli edifici.

Questo inverno si sta rivelando rigido e durissimo persino per la Kamchatka: basti pensare che le nevicate registrate sono già oltre il 300% della media in dicembre.

Vittime, disagi e stato d’emergenza

Le nevicate da record hanno purtroppo causato due vittime: si tratta di due persone morte a causa della caduta di enormi massi di neve dai tetti.

Strade deserte, quartieri isolati, trasporti pubblici sospesi e scuole chiuse a Petropavlovsk-Kamchatsky, la capitale regionale, dove la vita si è praticamente fermata per il gelo e la neve.

Le autorità locali hanno ovviamente dichiarato lo stato d’emergenza e per sgomberare la neve sono state disposte risorse eccezionali.

Perché tanta neve in Kamchatka

A scatenare un evento meteorologico così estremo in Kamchatka, regione caratterizzata da vulcani e paesaggi selvaggi, è stata una combinazione di fattori.

C’è stato un vero e proprio scontro tra masse d’aria gelida di origine siberiana e correnti umide e calde provenienti dal mare.

Si è così generate una perturbazione ciclonica stazionaria che ha continuato a rigenerarsi sulla penisola, causando accumuli nevosi impressionanti persino per quella che è considerata una delle zone più nevose della terra.