Bufera in consiglio comunale a Calenzano vicino Firenze, la consigliera FdI sui palestinesi: "Storpi e poveri"

Una politica di Fratelli d’Italia, Monica Castro, ha suscitato polemiche in consiglio comunale a Calenzano definendo “poveretti e storpi” i palestinesi di Jenin, mentre si discuteva un gemellaggio tra i due territori. Le sue parole hanno ricevuto dure critiche da Pd e opinione pubblica, che hanno richiesto e provvedimenti e le scuse da parte dell’esponente di centrodestra.

Calenzano, dichiarazioni choc in consiglio comunale

Polemica politica e sociale a Calenzano (in provincia di Firenze) per un intervento controverso in consiglio comunale, opera della consigliera di Fratelli d’Italia Monica Castro.

Il caso è scoppiato durante la seduta del 29 gennaio, durante la quale si è dibattuto del patto di amicizia con il Governatorato di Jenin in Palestina.

Le espressioni di Castro hanno in pochi giorni superato i confini comunali e regionali, ricevendo una pioggia di critiche. La consigliera ha chiesto, in estrema sintesi, perché il Comune dovrebbe gemellarsi con quei “poveretti, storpi, ridotti male, senza casa, non riconosciuti”.

In alternativa, Castro ha suggerito invece di puntare su un gemellaggio con l’Austria “che è ricca”. L’intervento è stato trasmesso in diretta streaming e rapidamente ripreso sui social, suscitando forte reazione di cittadini, politici e osservatori.

Le reazioni alle parole di Monica Castro

Le affermazioni di Castro sono state definite “gravi, offensive e inaccettabili” dal Partito Democratico toscano, che ha chiesto pubblicamente le sue scuse e l’impegno di Fratelli d’Italia a prendere le distanze da tali parole.

Secondo i dem, il linguaggio usato offende persone in condizione di estrema sofferenza, colpendo valori costituzionali e “significa superare ogni limite del confronto politico e umano”.

Critiche sono arrivate anche dal giornalista Andrea Scanzi, che ha definito le parole della consigliera un “record di insensibilità politica”, sottolineando come l’intervento abbia superato il limite di quanto sia accettabile nel dibattito pubblico.

Giovani Democratici e altri rappresentanti politici hanno chiesto le dimissioni di Castro e provvedimenti chiari contro il linguaggio ritenuto incompatibile con il rispetto delle istituzioni democratiche.

Chi è Monica Castro

Monica Castro Pivetta, nata il 20 febbraio 1975 a Firenze, è capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio e componente di commissioni permanenti comunali su assetto del territorio e sviluppo economico.

Più volte consigliere comunale in passato, Castro era già finita sui media per proteste pubbliche. Nel 2011, infatti, polemizzò in aula “spogliandosi” di fronte agli altri consiglieri, in segno di dissenso su politiche economiche nazionali (durante il governo Monti), gestendo la scena in modo provocatorio.