Bufera su Jean Louis David per l'allestimento della vetrina a Halloween, polemica per teste di donne mozzate

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una vetrina di Halloween ha scatenato l’indignazione dei cittadini di Trento. La mattina del 31 ottobre, in via Santa Croce, le saracinesche del salone Jean Louis David si sono alzate mostrando una scena macabra: tre teste di manichini femminili appese a testa in giù, con parrucche e rivoli di sangue finto disegnati. Sotto ogni testa, cartelli con scritte ironiche ma inquietanti.

Bufera su Jean Louis David per la vetrina di Halloween

Un allestimento che, come riporta il Corriere del Trentino, nelle intenzioni dei responsabili, voleva richiamare l’atmosfera horror di Halloween.

Tra le scritte presenti:: “Ha risposto male al personale”, “Non si è presentata al suo appuntamento”, “Non ha trattato bene i suoi capelli”.

Per molti passanti è stato un gesto di pessimo gusto. In poche ore, la vetrina del negozio è diventata oggetto di segnalazioni, proteste e post indignati sui social.

Le segnalazioni al Centro Antiviolenza

“Abbiamo ricevuto tantissime telefonate e mail di persone indignate. Nessuno ha collegato la scena a Halloween, perché niente può giustificare un messaggio del genere”, ha spiegato Barbara Bastarelli, responsabile del Centro Antiviolenza di Trento.

Le segnalazioni, arrivate da almeno dieci persone, raccontavano tutte la stessa cosa: l’allestimento mostrava teste femminili insanguinate e frasi che sembravano punire un comportamento, come se la violenza fosse una risposta accettabile a una mancanza.

“Il messaggio che arrivava era terribile: teste capovolte con occhi grondanti di sangue e frasi colpevolizzanti. ‘Non si è presentata’, e la punizione è questa. Non è goliardia, è un’oggettificazione del corpo femminile”, ha dichiarato Bastarelli, sottolineando che “nel 2025, in un Paese dove i femminicidi sono all’ordine del giorno, un’esposizione simile è inaccettabile”.

Come si è concluso il caso di Trento

Dopo le polemiche, la vetrina è stata ripulita prima della serata di Halloween.

I manichini e i cartelli sono stati rimossi e lo staff del negozio non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Per il Centro Antiviolenza, però, l’episodio lascia un segnale importante: “Dieci anni fa nessuno avrebbe pensato di chiamarci per una cosa del genere. Oggi invece siamo state subissate di telefonate. È il segno che la sensibilità su questi temi sta crescendo”, ha aggiunto Bastarelli.

Resta il rammarico per un gesto considerato offensivo e fuori luogo.

“In quella via passano famiglie e bambini – ha ricordato ancora la responsabile -. Quei manichini, appesi e insanguinati, erano solo donne. Se volevano davvero scherzare su Halloween, potevano almeno aggiungere due baffi”.