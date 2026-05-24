Bufera su La Russa per Almirante "non contrario all'antisemitismo" che "aiutò la democrazia"

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È polemica per le recenti dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa su Giorgio Almirante: il fondatore del Msi fu fascista, dirigente nella Repubblica di Salò, ma “dopo aiutò il percorso verso la democrazia”. Mentre l’unica accusa vera è l’essersi “mostrato non contrario all’antisemitismo“. Le opposizioni vanno all’attacco, parlando di revisionismo storico e di una rilettura “inaccettabile” della storia da parte della seconda carica dello Stato.

La Russa e Almirante che “aiutò il percorso verso la democrazia”

Venerdì 22 maggio, nel giorno dell’anniversario della morte di Giorgio Almirante, diversi esponenti della destra italiana hanno ricordato l’esponente fascista, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano.

A partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

ANSA

Intervistato dal Corriere della Sera, La Russa ricorda la figura dell’ex parlamentare, affermando che sì, Almirante fu dirigente nel governo fascista della Repubblica di Salò, ma “dopo aiutò il percorso verso la democrazia“.

“Non lo dico io ma due presidenti della Repubblica”, aggiunge. “Mattarella ricordò che cercò ‘di legare i fili di una coerenza morale'”, mentre Napolitano “gli riconobbe il ‘merito di contrastare impulsi antiparlamentari dimostrando convinto rispetto per le istituzioni repubblicane'”.

Almirante “non contrario all’antisemitismo”

Secondo La Russa l’unica vera accusa che si può muovere ad Almirante è “l’essersi mostrato non contrario all’antisemitismo“.

“Cosa di cui, però, si è sempre detto pentito”, sostiene il presidente della Camera.

Giornalista, Almirante scriveva per la rivista La Difesa della Razza, che elaborò il manifesto alla base delle leggi razziali.

Le opposizioni all’attacco

Le dichiarazioni di La Russa su Almirante hanno subito scatenato le reazioni delle opposizioni, che accusano il presidente del Senato di revisionismo storico.

“La rilettura della storia da parte della seconda carica dello stato” è “inaccettabile e distorcente”, scrive in una nota il deputato Pd Federico Fornaro.

“Almirante, infatti, non si limitò a mostrarsi ‘non contrario all’antisemitismo’, ma fu, invece, uno dei fomentatori dell’odio nei confronti degli ebrei e sostenitore della primazia della razza italica”.

“Per fortuna i documenti sono lì – aggiunge – a testimoniare che Almirante non si limitò a svolgere compiti amministrativi nell’apparato burocratico della Rsi, ma si distinse in quella fase della storia italiana per essere un dichiarato antisemita, un fatto che non può e non deve essere ignorato”.

Secondo Angelo Bonelli di Avs le parole di La Russa sono “l’ennesima operazione di revisionismo storico inaccettabile da parte della seconda carica dello Stato”.

Almirante, ricorda, fu “sostenitore delle leggi razziali e teorico di un antisemitismo feroce e consapevole. Presentarlo come protagonista del percorso democratico italiano significa insultare la verità storica e la memoria degli ebrei italiani perseguitati, deportati e uccisi”.

“Da chi rappresenta le istituzioni ci si attende rispetto rigoroso della verità storica e dei valori antifascisti su cui si fonda la nostra Costituzione. La Russa non li rispetta. Non li ha mai rispettati”, conclude Bonelli.