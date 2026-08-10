Bufera su Mark Zuckerberg per aver ignorato la richiesta d'aiuto di una barca alla deriva, lui smentisce
Media americani affermano che Mark Zuckerberg non avrebbe prestato soccorso a una barca in difficoltà, lui nega: non era a bordo
Mark Zuckerberg è al centro di una nuova bufera mediatica. Media americani accusano il patron di Meta di non aver prestato soccorso a una piccola barca rimasta senza carburante nel mare dell’Alaska. Nonostante si trovasse vicinissimo al natante in difficoltà, il super-yacht di Zuckerberg non avrebbe risposto all’Sos. I portavoce del magnate del tech ribattono che, in quel momento, lui e la moglie non si trovavano neppure a bordo.
- Ignorato l’Sos della barca in difficoltà
- Mark Zuckerberg nega le accuse
- Infuria la polemica mediatica
- Quanto inquina lo yacht di Zuckerberg
Ignorato l’Sos della barca in difficoltà
La testata Alaska Beacon racconta di una piccola barca rimasta senza carburante nel mare dell’Alaska, tra Petersburg e Juneau.
L’imbarcazione ha lanciato un Sos, chiedendo sopporto al Launchpad, il super-yacht di proprietà di Mark Zuckerberg in quel momento nelle vicinanze.
Un passeggero ha raccontato a BlueSky che l’imbarcazione da 300 milioni di dollari si è rifiutata di rispondere alle richieste di aiuto ripetutamente inviate dalla Guardia costiera.
Infine a soccorrere la barchetta in difficoltà è stata la Wilderness Legacy, una piccola nave da crociera della UnCruise Adventures.
Mark Zuckerberg nega le accuse
Tramite i microfoni di Forbes, Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan hanno smentito questa ricostruzione.
Alcuni portavoce precisano che la coppia in quel momento non si trovava a bordo del Launchpad, il cui equipaggio stava operando su un differente canale radio.
Il personale dello yatch, aggiunge il messaggero, avrebbe sì risposto alla richiesta ma ormai “l’intervento di soccorso era già in corso”.
Infuria la polemica mediatica
Comunque sia andata, sottolinea l’autorevole testata del Guardian, la vicenda non potrà che impattare negativamente sulla già compromessa reputazione di Mark Zuckerberg.
Al creatore di Facebook, oggi proprietario anche di Instagram e WhatsApp, si contesta globalmente l’impatto sociale dei social da lui ideati.
Ad aggravare la sua posizione anche il recente avvicinamento al Presidente Donald Trump.
Particolarmente accese sono state le reazioni social dei cittadini dell’Alaska dove, nella zona di Auke Bay, il mega yatch (lungo ben 118 metri) di Zuckerberg è stato più volte avvistato negli ultimi giorni.
Al magnate del tech si critica uno stile di vita che, seppur riservato e lontano dal gossip, si rivela sempre più lussuoso e dispendioso.
Quanto inquina lo yacht di Zuckerberg
Dall’inaugurazione avvenuta nel 2024, il Launchpad di proprietà di Zuckerberg ha già percorso quasi centomila chilometri.
Il superyacht di 118 metri dal valore di oltre 300 milioni di dollari ha salpato l’Atlantico, i Caraibi, il Mediterraneo, il Nord Europa e il Pacifico.
I viaggi in giro per il mondo del patron di Meta sono costati circa 5,3 milioni di litri di gasolio e quasi 6 milioni di euro.
Launchpad avrebbe nel frattempo prodotto circa 14.300 tonnellate di anidride carbonica, equivalenti alle emissioni annuali di Co2 di quasi 4mila automobili.