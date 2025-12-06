Bufera su Mentana dopo l'intervista di Giorgia Meloni al Tg La7, valanga di critiche al giornalista: l'accusa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha ricevuto numerose critiche sui social per via dell’intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il pubblico del telegiornale ha accusato il giornalista di aver semplicemente letto una serie di domande preparate e di non aver offerto un vero contraddittorio alla premier. L’intervista era particolarmente attesa, perché è raro che Meloni si confronti direttamente con i giornalisti.

Enrico Mentana criticato per l’intervista a Meloni

Durante l’edizione delle 20 del Tg La7 di venerdì 5 dicembre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto ad alcune domande poste dal direttore del telegiornale, e conduttore abituale dell’edizione serale, Enrico Mentana.

L’appuntamento era piuttosto atteso, perché raramente la presidente del Consiglio concede interviste in diretta in televisione e ancora più raramente lo fa fuori dalle reti della Tv pubblica.

ANSA Un momento dell’intervista

Un’attesa che si è riflessa negli ascolti. Il Tg La7 è stato il terzo più visto nella serata del 5 dicembre, con il 6,8% di share e oltre 1,2 milioni di spettatori.

Le critiche a Mentana per l’approccio all’intervista

Il pubblico però non sembra aver apprezzato l’atteggiamento del direttore del Tg nei confronti della presidente del Consiglio. Fin dalla serata, sui social, in molti hanno infatti criticato Mentana.

Sotto ai post di annuncio dell’intervista su Facebook, X e Instagram, gli utenti hanno accusato il giornalista di aver semplicemente letto alcune domande senza approfondire le risposte della premier.

Il profilo satirico “La Manina”, attivo su X, ha commentato: “Mi è giunta voce che stasera Mentana è stato ospite di Meloni a TG la 7“.

Le poche occasioni di confronto tra Meloni e la stampa

La ragione per cui questa intervista era così attesa è che, fin dall’inizio del suo mandato, Giorgia Meloni ha concesso poche occasioni di confronto diretto con la stampa.

Il sito Pagella Politica ha rilevato che, in media, la presidente del Consiglio partecipa a una conferenza stampa al mese. Questo ritmo però è andato rallentando con il passare degli anni.

Se nel 2023 la presidente del Consiglio aveva incontrato i giornalisti in 16 occasioni, nel 2024 le conferenze stampa sono state soltanto quattro. Per paragone, tutti i predecessori di Meloni incontravano i giornalisti almeno una volta ogni 15 giorni.