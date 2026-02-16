Bufera su Nordio e il ministero della Giustizia per la richiesta all'Anm sui finanziatori del No al referendum

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Manca poco più di un mese al referendum giustizia 2026. Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che incide sull’organizzazione della magistratura e che mira a separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri. Nelle scorse ore è scoppiata una bufera sul ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio. Sono arrivate critiche pesanti dall’opposizione dopo che si è saputo che, tramite una lettera siglata dal capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, il dicastero ha chiesto all’Anm di rivelare chi siano i finanziatori del comitato del No.

Referendum, caos su Nordio e il ministero della Giustizia: la richiesta all’Anm

Il ministero ha chiesto all’Anm nomi, cognomi e importo di coloro che hanno finanziato il comitato del No.

Dal dicastero hanno dichiarato che si tratterebbe di un atto di sindacato ispettivo, ossia che l’azione è partita da un’interrogazione parlamentare ricevuta dallo stesso ministero della Giustizia in cui si ipotizza “un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori” del Comitato Giusto dire No “che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell’Anm”.

Bartolozzi ha inoltre aggiunto che si è profilata “l’opportunità di rendere noto alla collettività, nell’ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato da parte di privati cittadini“.

La replica dell’Anm: “Comitato del No è un soggetto autonomo”

L’Anm ha replicato dicendosi assolutamente in disaccordo con quanto sostenuto dal dicastero. Il presidente Cesare Parodi ha puntualizzato che il comitato del No è un soggetto autonomo dall’Anm. E che quindi, qualora fosse costretto a rivelare i nomi dei finanziatori, si violerebbe la privacy dei cittadini che hanno scelto di dare un contributo all’ente.

“Non sono nelle condizioni di rispondere in quanto il Comitato in questione è solo stato promosso dall’Anm, ma è soggetto, anche giuridico, assolutamente autonomo”, ha scritto Parodi.

Parodi ha aggiunto che sul sito del Comitato “è riportata in modo trasparente ogni cosa, compreso lo Statuto”, e “se però necessitasse di informazioni più puntuali, che io non posseggo, non posso che rimandarla ai rappresentanti del Comitato”. “Annoto solo che la richiesta di rendere pubblici dati di privati cittadini la ritengo contraria alla salvaguardia della loro privacy“, ha concluso il presidente dell’Anm.

L’interrogazione parlamentare di Forza Italia

L’interrogazione parlamentare da cui si è innescato il caso è stata presentata dal deputato di Forza Italia Enrico Costa rivolta allo stesso Ministero.

La richiesta relativa alla trasparenza sui finanziatori è contenuta nella lettera, resa nota dal Pd, inviata dal capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, al presidente dell’Anm Cesare Parodi.

Lo scorso 8 gennaio, su X, il deputato azzurro Costa ha scritto: “L’Anm ha promosso ufficialmente la nascita di un comitato per il No e, per bocca del segretario generale, ha confermato di aver finanziato il comitato GiustodireNo e dichiarato che il comitato ha raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente, con una donazione volontaria”.

“Questo schema – ha continuato Costa – crea uno stretto legame, non solo politico, ma anche formale, tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finiscono per praticare una forma di finanziamento indiretto all’Anm, in quanto finanziano il `suo´ Comitato”.

E quindi, concludeva, “cosa accadrebbe ove un magistrato iscritto all’Anm si trovasse di fronte, nella propria attività in Tribunale, un finanziatore del comitato? Si asterrebbe per gravi ragioni di convenienza?”.

Opposizioni all’attacco del governo: “Vera e propria intimidazione”

Ora arriva la lettera della capo Gabinetto all’Anm, quella in cui viene menzionato un “potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori” che finirebbero per “praticare una forma di finanziamento indiretto”.

“Un atto molto grave che tradisce il nervosismo che si respira nei palazzi del Governo”, ha dichiarato la deputata Pd e responsabile nazionale giustizia, Debora Serracchiani.

“Un segnale – ha aggiunto l’esponente dem – che sa tanto di liste di proscrizione e di cui è difficile comprendere le ragioni. Si mette in discussione la libertà di partecipazione e si alimenta un clima di pressione nei confronti della magistratura e dei cittadini che voteranno “No”. Il ministro chiarisca subito. Le istituzioni e il popolo sovrano si rispettano. Non si intimidiscono”.

Anche il parlamentare dem Francesco Boccia ha criticato l’operato del ministero: “A che titolo il governo pretende quei nomi? L’Anm è un’associazione privata e un comitato referendario risponde ai cittadini che lo sostengono, non all’esecutivo. Quando il ministro della Giustizia utilizza il peso del suo incarico per chiedere l’elenco di chi sostiene una posizione politica, siamo davanti a una pressione istituzionale che assume il carattere di una vera e propria intimidazione“.

A fare eco a Boccia è stato il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro che ha parlato di “una vera e propria intimidazione che conferma un clima preoccupante intorno al prossimo referendum sulla giustizia“.

“L’Associazione nazionale magistrati – ha continuato De Cristofaro – è un’associazione privata, finanziata principalmente attraverso le quote versate annualmente dai magistrati iscritti e non riceve finanziamenti diretti dallo Stato per la propria funzione sindacale. Il Comitato ha raccolto contributi economici da chi ha liberamente aderito alla campagna per il NO e a loro deve dare conto e non al governo”.

“La richiesta partita da Via Arenula – ha riferito sempre il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra – è la prosecuzione di quello scontro istituzionale voluto e alimentato dal ministro Nordio e dalla destra. Uno scontro teso a delegittimare la principale organizzazione sindacale e associativa dei magistrati italiani”.

De Cristofaro ha sostenuto che i motivi della richiesta fanno “sorridere”. “In questi anni – ha concluso – abbiamo presentato decine di interrogazioni senza ottenere risposta. Guarda caso proprio su un atto di sindacato ispettivo che chiede se il finanziamento al Comitato per il No sia una forma di finanziamento indiretto dell’Anm si muove addirittura il capo di gabinetto del Ministro Nordio. Da Bartolozzi e dagli uffici del ministero della Giustizia una solerzia molto sospetta”.