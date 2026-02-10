Bufera su Paolo Petrecca per la telecronaca Rai alle Olimpiadi, scontro con l'ad Giampaolo Rossi: niente bis

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continua a tenere banco la non fortunata performance, per usare un eufemismo, di Paolo Petrecca alla telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il direttore di RaiSport, nelle scorse ore, ha avuto un confronto con l’ad Rai Giampaolo Rossi. Nel frattempo i giornalisti della redazione sportiva dell’emittente pubblica sono in rivolta e chiedono che il dirigente sia rimosso dal proprio ruolo.

Telecronaca Olimpiadi: confronto tra Paolo Petrecca e l’ad Rai Giampaolo Rossi

Non sarebbe stato un confronto disteso quello tra Giampaolo Rossi e Paolo Petrecca. Lo riferisce il quotidiano La Stampa. L’amministratore delegato della Rai ha convocato il direttore di RaiSport per avere delucidazioni sulla telecronaca ricca di gaffe dell’evento di apertura dei Giochi olimpici.

I giornalisti di RaiSport sono in rivolta. “Fino alla fine dei Giochi olimpici ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache – hanno reso noto dal Comitato di redazione – in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore ha recato nell’ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport”.

Inoltre è già stata annunciata una giornata di sciopero dopo la fine delle Olimpiadi. I cronisti sportivi della Rai sono fuori di sé, certi che la telecronaca che ha fatto tanto discutere sia “la figura peggiore di sempre di RaiSport all’interno di uno degli eventi più attesi di sempre”.

Sempre come riferito dalla testata torinese, Rossi, nel corso del faccia a faccia con Petrecca, si è lamentato con quest’ultimo in quanto si è intestardito a voler fare lui la telecronaca dopo il dietrofront di Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo il dimenticabile spoiler su Mattarella.

Da quanto emerso, Rossi avrebbe provato a dissuadere Petrecca dal commentare la cerimonia di apertura. Inoltre sarebbe stato ricordato al direttore di RaiSport che in Rai c’è una circolare firmata nel 2013 dall’allora Direttore generale, Luigi Gubitosi, che vieterebbe ai direttori di fare anche i conduttori.

I giornalisti di RaiSport chiedono un cambio al vertice

Al netto di tutto ciò, a Petrecca non sarà concesso il bis. Vale a dire che la telecronaca dell’evento di chiusura dei Giochi sarà affidata a un altro giornalista.

L’ad Rai avrebbe infine chiesto a Petrecca “un’assunzione di responsabilità”, sia per gli scivoloni durante la cerimonia olimpica, sia riguardo ai rapporti con la sua redazione.

Non è un mistero che i giornalisti di RaiSport spingano affinché Petrecca lasci il suo ruolo. Non immediatamente, nel bel mezzo delle Olimpiadi. Quando però il sipario sui Giochi sarà calato, si aspettano un cambio al vertice.

Petrecca, però, non ha alcuna intenzione di dimettersi, a meno che non gli venga garantito un altro ruolo di spicco. “Ho le spalle coperte. Non possono farmi fuori”, andrebbe ripetendo, forte del rapporto personale con Giorgia Meloni.

Il commento del ministro dello Sport Abodi

“Ognuno esprime la sua opinione, ci sono stati passaggi migliorabili, diciamo così. Il tema è delicato e certamente non verrà trascurato, credo che sia la Rai stessa che debba fare le sue valutazioni”, ha dichiarato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in riferimento alla telecronaca di Petrecca.

Le decisioni controverse di Petrecca quando dirigeva RaiNews24

Il giornalista, nel 2021, fu nominato direttore di RaiNews24 su indicazione di Fratelli d’Italia. E anche in quel caso venne criticato a più riprese dal comitato di redazione.

La prima protesta ci fu quando la sera delle elezioni francesi RaiNews24 decise di non coprire l’evento, che invece fu seguito da tutte le testate più importanti del mondo occidentale.

Petrecca quel giorno decise di aprire il notiziario con il Festival delle città identitarie in svolgimento a Pomezia. Coincidenza vuole che a quell’appuntamento si esibì la sua promessa sposa, Alma Manera.

Venne poi contestato quando dal tg venne omessa la notizia del ministro Francesco Lollobrigida che fece fermare un Frecciarossa in corsa. Il cdr insorse: “Direttore, abbiamo il dovere di farci un servizio”. Lui alla fine accettò la richiesta. Una situazione simile ricapitò con la news dei fuorionda di Andrea Giambruno.

Altro caso ‘limite’ fu quello relativo al caso Cospito. Su RaiNews apparve un titolo in cui si diceva che c’era stata “l’assoluzione” del sottosegretario Andrea Delmastro, mentre si trattava solo della richiesta del pm.

Petrecca venne infine sfiduciato dalla redazione: l’83% dei giornalisti si schierarono contro di lui.