Bufera su Vittorio Feltri per la battuta sulle donne violentate: "Se sono bone possono venire a casa mia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora bufera su Vittorio Feltri, sta facendo discutere una battuta pronunciata in tv dal giornalista 81enne sul tema della violenza sulle donne. Le donne violentate possono “venire a casa mia. Se sono bone”, ha detto durante il programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi condotto da Piero Chiambretti.

La battuta di Vittorio Feltri sulle donne violentate

Teatro del nuovo caso che riguarda Vittorio Feltri è l’ultima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Rai 3 condotto da Piero Chiambretti.

Il “direttore dei direttori”, come lo chiama Chiambretti, è ospite fisso della trasmissione, chiamato a commentare notizie e fatti di attualità.

Fonte foto: ANSA Piero Chiambretti con Vittorio Feltri

Ad un certo punto nella puntata di giovedì 22 maggio si parla di alcune dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio relativo al tema della violenza sulle donne.

“Possono venire a casa mia. Se sono bone”

Nordio aveva consigliato alle donne vittime di violenza di rifugiarsi in chiesa o in farmacia.

“E se sono chiuse? Dove vanno queste donne che vengono inseguite da maniaci e stalker”, chiede Chiambretti. Vittorio Feltri commenta dicendo: “Consiglierei a Nordio di non dire ca***te”.

Chiambretti continua chiedendo a Feltri di consigliare altri posti dove le donne violentate possono rifugiarsi. E il giornalista replica: “A casa mia. Se sono bone“.

Tra applausi e risate, Chiambretti prende le distanze in modo bonario: “questa non va detta”, non è “politicamente corretta”, dice sorridendo.

Polemiche sui social

Quanto detto da Feltri non è passato inosservato e ha suscitato molte polemiche e commenti negativi sui social.

Vittorio Feltri ha attirato molte critiche per una battuta ritenuta da molti sessista e su un tema delicato come quello della violenza sulle donne. “Che vergogna”, commentano in molti sui social.

“Se a 82 anni sei ridotto così vuol dire che la vita non ti ha insegnato niente”, scrive un utente.

Ma non mancano critiche anche alla Rai e a Piero Chiambretti: “Può una tv pubblica permettere queste idiozie?”, chiede un altro.