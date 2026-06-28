Bufera sul concorso della magistratura, tracce anticipate in chat e compiti già svolti nascosti in bagno

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È caos sull’ultimo concorso della magistratura, tenutosi a Roma il 24, 25 e 26 giugno 2026. I candidati erano settemila, i posti appena 450 e, per ottenerli – e diventare così un Magistrato Ordinario – è necessario passare le prove scritte in diritto penale, civile e amministrativo. Alcuni dei presenti hanno però segnalato delle irregolarità, dalle tracce filtrate nei giorni precedenti ai compiti già svolti e nascosti in bagno. Sul caso indaga la Procura di Roma.

Le tracce diffuse su WhatsApp

È stata la pagina Facebook Excursus Vitae, dedicata proprio a chi si prepara per il concorso di Magistrato Ordinario a denunciare l’accaduto.

Alcuni dei candidati all’esame di Roma hanno raccontato che, sul tavolo della Commissione, ancor prima dell’inizio della prova, sono stati trovati fogli contenenti le tracce delle prove dei giorni successivi.

ANSA

Si tratterebbe di una palese irregolarità, in quanto le tracce delle prove dovrebbero essere stilate dalla Commissione la mattina stessa.

Pare che in quei giorni fotografie ai fogli contenenti le tracce delle prove successive siano anche state fatte girare tra i candidati tramite WhatsApp.

Compiti nascosti e nessun controllo

Le regole stabilite per l’equo svolgimento del concorso prevedono che i candidati consegnino i propri dispositivi elettronici alla polizia penitenziaria e che siano sottoposti a una perquisizione.

Quest’anno, però, rivela una dei candidati a Leggo, “i controlli erano più blandi”. Mentre un altro aggiunge: “Io ho partecipato anche lo scorso anno e controllavano tutto, anche dentro le confezioni di merendine e assorbenti. Quest’anno non hanno aperto nemmeno gli zaini”.

Sul web alcuni testimoniano che la sicurezza fosse così assente da permettere a qualcuno di riuscire a nascondere un compito già svolto in uno dei bagni.

I momenti di tensione e confusione non sono mancati, ma si lamentano le informazioni generiche e sommarie fornite ai candidati per spiegare ritardi e criticità.

Il caso denunciato alla Procura di Roma

Al momento si tratta di informazioni non confermate, su cui il ministro della Giustizia, cui spetta la responsabilità ultima dei concorsi della magistratura, non si è espresso.

Pare che, mentre altri valutano ancora il da farsi, alcuni candidati abbiano già presentato un esposto alla Procura di Roma, alcuni direttamente in sede di esame.

Saranno gli organi inquirenti e la giustizia amministrativa ad accertare se le irregolarità denunciate abbiano o meno inciso sul regolare svolgimento del concorso.