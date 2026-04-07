Bugalalla ricoverata in ospedale per intossicazione, paura per la Youtuber: "Cozze hanno tentato di uccidermi"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Paura per i fan di Francesca Bugamelli, nota nel mondo web come Bugalalla o Bugalalla Crime. La youtuber ha postato sui social una foto che la mostra su un letto d’ospedale, con la cannula di una flebo fissata sul braccio sinistro e un’espressione sofferente. Stando alle sue dichiarazioni, ha dovuto “chiamare il 911 dall’hotel” per un’intossicazione da cozze. Per questo motivo ha dovuto annullare una live prevista per martedì 7 aprile e ha dato appuntamento ai suoi follower a giovedì 9 aprile.

Bugalalla ricoverata, la foto dall’ospedale

Il messaggio rivolto ai follower è spiritoso, ma nella sua espressione non c’è divertimento. In una nota postata sui social, infatti, la youtuber Bugalalla ha comunicato di essere stata ricoverata per una brutta intossicazione.

Nel primo pomeriggio di martedì 7 aprile Francesca Bugamelli ha scritto: “Ho vissuto ER Medici in Prima Linea dal vivo, e ora la nostra sigla dedicata ha molto più senso”.

Quindi il racconto della sventura: “Delle cozze hanno tentato di uccidermi e ho dovuto chiamare il 911 dall’hotel”, scrive, e aggiunge: “Questa volta l’intossicazione è stata molto più seria”.

Infine, nell’annunciare l’annullamento della live di martedì, ha dato appuntamento ai suoi follower per giovedì 9 aprile sui suoi canali.

Cos’è successo alla youtuber

Sotto il post pubblicato su X i fan chiedono alla creator cosa sia successo. Bugalalla risponde che le cozze “erano cotte” e le avrebbe consumate “al ristorante dell’hotel che si spaccia per lussuoso”. I medici le hanno fatto gli esami, dai quali sarebbe emerso che “per fortuna non è epatite“.

Poi ritorna un po’ di ironia: “Appena provo ad andare in vacanza il karma mi punisce“, scrive, e aggiunge: “Dicono sia la maledizione degli stakanovisti”.

Chi è Bugalalla

Nata a Bologna, Francesca Bugamelli è uno dei volti più seguiti dell’infotainment sul crime. Attualmente vive negli Stati Uniti – dove ha avuto luogo l’incidente con le cozze – e dal suo studio porta avanti il progetto del suo canale YouTube e del suo TG Crime su Twitch.

Nell’ultimo anno Bugalalla ha fatto spesso parlare di sé per diversi interventi sul delitto di Garlasco, come le foto inedite che immortalano Andrea Sempio di fronte alla casa dei Poggi nel pomeriggio del 13 agosto 2007 e il video che lo ritrae all’interno di una scuola pochi mesi prima dell’omicidio di Chiara Poggi.