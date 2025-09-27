Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di 49 anni per falso e dichiarazioni mendaci a Merano: l’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato durante i controlli presso la stazione ferroviaria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nel carcere di Bolzano dopo la scoperta di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura.

Controlli di routine portano all’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la giornata di oggi ha visto le pattuglie impegnate nei consueti servizi di controllo del territorio nella zona della stazione ferroviaria di Merano. Durante queste attività, gli agenti hanno identificato diversi individui soliti frequentare l’area, tra cui un cittadino italiano di 49 anni, senza fissa dimora.

Un volto noto alle forze dell’ordine

L’uomo fermato è risultato essere già conosciuto dagli agenti per precedenti reati contro la persona e contro il patrimonio. La sua presenza abituale sul territorio di Merano aveva già attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

L’ordine di carcerazione e i reati contestati

La verifica effettuata nella Banca Dati delle Forze di Polizia ha permesso di accertare che a carico dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione a tre mesi di reclusione. Il provvedimento era stato emesso appena due giorni fa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, in seguito alla condanna per falso e dichiarazioni mendaci. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe fornito informazioni non veritiere per ottenere un’assunzione presso un ente pubblico della zona.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano ha accompagnato l’arrestato presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.

IPA