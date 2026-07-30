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Quattro giovani tra i 15 e i 17 anni sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate in concorso, al termine di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. L’operazione è stata avviata a seguito di una segnalazione di presunti episodi di bullismo avvenuti nei pressi di un istituto scolastico di Empoli.

L’episodio di violenza e la segnalazione dei docenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via nei mesi scorsi, quando al Commissariato P.S. di Empoli è stata trasmessa una relazione da parte dei docenti di un istituto scolastico locale. Nel documento venivano riportati frequenti litigi tra studenti minorenni, sia all’interno che all’esterno della scuola, che in alcune occasioni sarebbero degenerati in comportamenti violenti.

Secondo quanto riferito dagli insegnanti, uno degli episodi più gravi si sarebbe verificato al culmine di una lite tra studenti, quando un ragazzo è stato vittima di una vera e propria aggressione da parte di un gruppo di circa 5 soggetti coetanei. L’attacco, caratterizzato da calci e pugni, avrebbe avuto luogo nei pressi dell’istituto scolastico, suscitando preoccupazione tra il personale docente e gli altri studenti.

L’acquisizione delle prove e l’identificazione dei responsabili

La Polizia Giudiziaria della Squadra Anticrimine del Commissariato di Empoli ha subito avviato le indagini, riuscendo a reperire un video che documentava l’episodio di violenza. Il filmato, che era stato diffuso anche online, è stato analizzato dagli investigatori, i quali hanno inoltre ascoltato numerosi testimoni presenti al momento dell’accaduto. Grazie a queste attività, sono stati identificati 4 giovani tra i 15 e i 17 anni, di cittadinanza italiana e marocchina, ritenuti presunti autori del reato.

Le accuse e la posizione degli indagati

I quattro studenti sono stati deferiti in stato di libertà per lesioni personali aggravate in concorso. Le accuse sono state formalizzate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, che ha coordinato l’intera attività investigativa.

L’episodio ha riportato l’attenzione sul tema del bullismo e della violenza tra minori negli ambienti scolastici. La segnalazione dei docenti e la tempestiva risposta delle forze dell’ordine hanno permesso di fare luce su una situazione che, secondo quanto emerso, si protraeva da tempo con frequenti litigi e tensioni tra studenti. L’intervento della Polizia di Stato e la collaborazione con la scuola rappresentano un esempio di come sia possibile affrontare e contrastare fenomeni di reato tra i più giovani.

Come sottolineato dalle autorità, le contestazioni mosse nei confronti dei quattro minorenni sono formulate allo stato degli atti e saranno oggetto di valutazione nelle competenti sedi giudiziarie, in conformità al d.lgs. 188/2021. L’effettiva responsabilità degli indagati e la fondatezza delle accuse dovranno essere accertate nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

IPA