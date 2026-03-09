Bullismo sul set di Harry Potter durante le riprese della serie di HBO Max, episodio tra comparse 12enni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Atti di bullismo sul set di Harry Potter. I media inglesi hanno segnalato alcuni episodi avvenuti tra comparse 12enni – ma che avrebbero coinvolto anche adulti – durante le riprese della nuova serie sul celebre maghetto che andrà in onda nel 2027 su HBO Max. In un caso specifico, un litigio tra un paio di giovani attori sarebbe finito in un vero e proprio scontro fisico.

Dall’Inghilterra si registrano accuse di bullismo durante le riprese della nuova serie su Harry Potter. Come riportano diversi media britannici – il Sun, su tutti – sarebbero avvenuti diversi episodi tra il cast dell’atteso show che sarà trasmesso da HBO Max.

Protagonisti di scontri verbali e, in alcuni casi, anche fisici sarebbero state alcune giovani comparse della serie tv ma a essere coinvolti sarebbero stati anche membri adulti della troupe. Come detto, dalle parole si sarebbe passati anche ai fatti con due attori che, dopo essersele promesse, sarebbero venuti alle mani al termine delle riprese.

Cos’è successo durante le riprese

Litigi, scontri fisici, bullismo e intimidazioni. Questo il quadro ricostruito dal Sun dell’ambiente di lavoro durante le riprese della nuova serie tv su Harry Potter in arrivo nel 2027.

Secondo alcuni testimoni e alcune fonti rimaste anonime, sarebbero stati diversi i comportamenti problematici sul set. In uno di questi, il più grave, due comparse dodicenni sarebbero state viste mentre si scontravano fisicamente durante una pausa delle riprese. In precedenza, uno dei due avrebbe minacciato l’altro avvisandolo che l’avrebbe aspettato dopo le riprese per regolare i conti tra di loro.

Secondo il Sun, la produzione ha subito preso sul serio la vicenda dopo essere stata informata dei fatti ed è intervenuta per evitare che tali situazioni possano ripetersi: sono state introdotte politiche antibullismo più rigide, implementati strumenti per segnalare i comportamenti scorretti ed è stato ricordato al cast che qualsiasi comportamento del genere porterà al licenziamento.

Cosa sappiamo della serie di HBO Max

Alcune fonti al Sun hanno parlato di un ambiente composto da tanti giovani e di come alcuni di loro non vadano d’accordo. Per questo motivo la produzione avrebbe deciso di eliminare le mele marce. Gli studi non hanno al momento commentato quanto emerso.

Le misure sono state introdotte con lo scopo di tutelare gli attori della serie e tutti gli addetti ai lavori che vi partecipano. Prodotta da Warner Bros per HBO, la serie su Harry Potter è destinata a durare a lungo in quanto andrà a traslare sul piccolo schermo tutti i libri scritti da J.K. Rowling. I primi episodi saranno disponibili nel 2027 e saranno seguiti da diverse stagioni per quello che è un progetto di 8 anni e quindi di lunga durata.

Le riprese si stanno svolgendo a Leavesden, vicino Watford, in Inghilterra. Qui è stata realizzata una vera e propria mini-città dedicata esclusivamente alla produzione della serie con edifici e servizi quali una scuola e un centro medico. Nel nuovo corso di Harry Potter, il mago sarà interpretato da Dominic McLaughlin mentre John Lithgow sarà Albus Silente e Nick Frost vestirà i panni di Hagrid.