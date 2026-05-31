Bunker pieno di droga in un pollaio a Cerignola, masso si trasformava in ascensore: le immagini, 5 arresti
Scoperto un bunker sotterraneo per la coltivazione di marijuana a Cerignola: cinque arresti in flagranza.
Coltivavano marijuana in un bunker sotterraneo ricavato in un pollaio: vi si accedeva posizionandosi su un masso in cemento che si trasformava in ascensore con un radiocomando. Per questo cinque persone, tra cui una donna, sono state arrestate dalla polizia di Andria, in flagranza di reato, per produzione di marijuana a Cerignola (Foggia), dove gli agenti hanno individuato il bunker. Il forte odore presente nella zona, benché non vi fosse alcuna traccia di piantagioni, ha consentito di individuare l’accesso al locale. All’interno del bunker erano presenti, oltre a un sistema di videosorveglianza, sofisticati impianti di illuminazione, irrigazione, essicamento, e circa 65 kg di marijuana, tra infiorescenze già in lavorazione e arbusti da lavorare.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.