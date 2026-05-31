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Coltivavano marijuana in un bunker sotterraneo ricavato in un pollaio: vi si accedeva posizionandosi su un masso in cemento che si trasformava in ascensore con un radiocomando. Per questo cinque persone, tra cui una donna, sono state arrestate dalla polizia di Andria, in flagranza di reato, per produzione di marijuana a Cerignola (Foggia), dove gli agenti hanno individuato il bunker. Il forte odore presente nella zona, benché non vi fosse alcuna traccia di piantagioni, ha consentito di individuare l’accesso al locale. All’interno del bunker erano presenti, oltre a un sistema di videosorveglianza, sofisticati impianti di illuminazione, irrigazione, essicamento, e circa 65 kg di marijuana, tra infiorescenze già in lavorazione e arbusti da lavorare.

Polizia