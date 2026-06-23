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Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato presso la barriera autostradale di Buonfornello (Palermo): un uomo di 56 anni, di nazionalità straniera, è stato fermato mentre trasportava 12 kg di marijuana in un vano artigianale sotto il sedile della sua auto. L’operazione è stata svolta nell’ambito dei controlli stradali intensificati in vista dell’estate.

Il vano segreto e la tecnica di occultamento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello ha effettuato nei giorni scorsi un controllo su un veicolo straniero presso la barriera autostradale dei caselli. Durante la verifica, gli agenti hanno deciso di approfondire l’ispezione dell’abitacolo, insospettiti dal comportamento del conducente e da alcuni dettagli del veicolo.

La perquisizione minuziosa ha permesso agli agenti di scoprire un vano nascosto, realizzato artigianalmente sotto il sedile del conducente. L’accesso a questo spazio era possibile solo tramite una procedura particolare: un magnete, passato vicino alla zona del cambio, sganciava il sedile dal pavimento, consentendo così di raggiungere la sostanza stupefacente. All’interno del vano sono stati rinvenuti 12 kg di marijuana, confezionati e pronti presumibilmente per essere distribuiti.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo alla guida, di 56 anni e di nazionalità straniera, viaggiava insieme alla moglie. Dopo il rinvenimento della droga, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto ad arresto con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. La moglie, presente in auto, non risulta al momento coinvolta direttamente nei fatti contestati.

La Polizia Stradale ha annunciato che, con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento del traffico sulle principali arterie autostradali, verranno intensificati i controlli e i servizi mirati per prevenire e contrastare il traffico di droga e altri reati connessi. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli utenti e scoraggiare attività illecite lungo le vie di comunicazione più trafficate.

IPA