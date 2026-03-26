Buoni pasto Edenred, cosa rischia la società dopo l'istruttoria Antitrust: commissioni elevate nel mirino

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L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto. Edenred, secondo l’Autorità, avrebbe attuato “una strategia per trasferire oneri ingiustificati sulla grande distribuzione, con la conseguenza di possibili maggiori costi per i consumatori”. La società rischia una sanzione amministrativa.

Il comunicato di Antitrust sull’istruttoria sui buoni pasto Edenred

Nella giornata di giovedì 26 marzo, l’Antitrust ha diffuso un comunicato per rendere noto di aver avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred Italia srl e della controllante Edenred Se per “un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto, in violazione dell’articolo 102 TFUE“.

“Secondo l’Autorità”, si legge nel comunicato, “Edenred avrebbe attuato una complessa strategia per trasferire oneri del tutto ingiustificati sugli operatori della Grande Distribuzione Organizzata”.

ANSA

In particolare, “Edenred avrebbe imposto unilateralmente una riorganizzazione delle modalità di accettazione dei buoni pasto elettronici, eliminando l’integrazione diretta tra i sistemi di cassa della GDO e le proprie piattaforme autorizzative, imponendo l’uso di sistemi di interconnessione indiretta forniti da provider terzi e aumentando così i costi per la GDO”.

Non solo: “Edenred avrebbe anche imposto altre condizioni penalizzanti quali, per esempio, un allungamento della tempistica di rimborso dei buoni pasto”.

Antitrust ha chiarito che “la maggiore complessità operativa e l’aumento dei costi per la GDO possono riflettersi in maggiori oneri per i consumatori e incidere sul corretto funzionamento del mercato”.

Ispezioni nelle sedi di Edenred

Nel comunicato pubblicato dall’Antitrust è stato reso noto che nella giornata di mercoledì 25 marzo i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno eseguito “accertamenti ispettivi nelle sedi di Edenred Italia S.r.l. nonché nelle sedi delle altre principali società emittenti di buoni pasto e di alcuni provider, ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria”.

La reazione di Edenred all’istruttoria dell’Antitrust

In una nota diffusa dopo il comunicato dell’Antitrust e riportata da ANSA, si legge: “Edenred è stata informata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, a seguito di un esposto presentato da alcuni operatori del settore retail, è stata avviata un’indagine nei confronti di Edenred Italia S.r.l. per presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto in Italia”.

Nella nota si legge ancora: “Edenred non può commentare l’indagine mentre è in corso ed è naturalmente a disposizione dell’Autorità per fornire tutte le spiegazioni necessarie a garantire una corretta comprensione dei servizi offerti al settore retail in Italia”.

Il messaggio prosegue così: “Nel pieno rispetto della normativa sui buoni pasto in Italia, in particolare delle condizioni previste dalla legge del 16 dicembre 2024, Edenred confida nel buon esito dell’indagine“.

Il commento dell’Unione Nazionale Consumatori

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha commentato: “Purtroppo, tutti i costi delle imprese finiscono inevitabilmente per essere traslati sull’anello più debole della catena, l’ultimo, ossia sul consumatore finale”.

Ancora Dona: “La normativa sull’abuso di posizione dominante andrebbe comunque rafforzata, esplicitando che l’imposizione di prezzi eccessivamente gravosi è sempre un abuso anche se la posizione dominante non è relativa a un mercato rilevante a livello nazionale”.

Cosa rischia Edenred

In base alle linee guida di Antitrust, nel momento in cui viene accertata un’infrazione dell’articolo 102 TFUE l’Autorità, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, dispone “l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione di imprese nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida”, ai sensi dell’articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990.