Burqa vietato dalla bozza del dl Scuola, multe fino a 1000 euro: se lo studente è minorenne pagano i genitori
Le bozze del decreto scuola prevedono il divieto di avere il volto coperto nelle aule e un limite molto blando di studenti stranieri in classe
Sono trapelate le prime bozze del decreto legge con cui il Governo Meloni modificherà alcune regole che riguardano gli studenti di origine straniera, di religione musulmana o con difficoltà di apprendimento della lingua a scuola. Il decreto espliciterebbe il divieto di frequentare le aule con il volto coperto, imporrebbe un limite del 30% agli studenti stranieri che non hanno mai frequentato una scuola in Italia e prevederebbe l’affidamento fuori dalla famiglia degli studenti che non parlano italiano e i cui familiari non collaborano all’apprendimento della lingua.
“Burqa” vietato a scuola, cosa dice la bozza del decreto
La prima parte del decreto scuola riguarderà la copertura del volto degli alunni. Il testo, riportato dall’agenzia di stampa Ansa, recita:
Salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.
Anche se il testo non lo cita, il riferimento, come indicato da numerosi esponenti del Governo negli ultimi giorni, è alle ragazze che indossano il velo islamico integrale, quindi il Burqa afgano e pakistano (che copre anche gli occhi con una retina) o il niqab arabo (che lascia gli occhi scoperti).
Notizia in aggiornamento