Burqa vietato dalla bozza del dl Scuola, multe fino a 1000 euro: se lo studente è minorenne pagano i genitori

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sono trapelate le prime bozze del decreto legge con cui il Governo Meloni modificherà alcune regole che riguardano gli studenti di origine straniera, di religione musulmana o con difficoltà di apprendimento della lingua a scuola. Il decreto espliciterebbe il divieto di frequentare le aule con il volto coperto, imporrebbe un limite del 30% agli studenti stranieri che non hanno mai frequentato una scuola in Italia e prevederebbe l’affidamento fuori dalla famiglia degli studenti che non parlano italiano e i cui familiari non collaborano all’apprendimento della lingua.

“Burqa” vietato a scuola, cosa dice la bozza del decreto

La prima parte del decreto scuola riguarderà la copertura del volto degli alunni. Il testo, riportato dall’agenzia di stampa Ansa, recita:

Salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.

Anche se il testo non lo cita, il riferimento, come indicato da numerosi esponenti del Governo negli ultimi giorni, è alle ragazze che indossano il velo islamico integrale, quindi il Burqa afgano e pakistano (che copre anche gli occhi con una retina) o il niqab arabo (che lascia gli occhi scoperti).

Notizia in aggiornamento