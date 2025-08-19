Bus contro un camion, il terribile incidente stradale in Afghanistan causa oltre 50 morti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Più di 50 persone sono morte in un incidente stradale nella provincia di Herat, nell’ovest dell’Afghanistan, dove un camion si è scontrato con un autobus. Secondo quanto riferito dalla polizia a causare l’incidente sono state l’eccessiva velocità e la negligenza.

La dinamica dell’incidente

L’autobus è uscito dalla strada principale e si è scontrato violentemente con un camion nella provincia di Herat“, come ha dichiarato la polizia.

L’autobus trasportava afghani di rientro dall’Iran, in seguito a una massiccia ondata di deportazioni, e si stava dirigendo verso la capitale dell’Afghanistan, Kabul, come riferito da un funzionario provinciale all’Afp.

La polizia del distretto di Guzara, fuori dalla città di Herat, dove si è verificato l’incidente, ha dichiarato che è rimasta coinvolta anche una motocicletta.

Il bilancio potrebbe aggravarsi

“Tutti i passeggeri erano migranti che avevano preso posto sul veicolo a Islam Qala”, ha aggiunto un funzionario, riferendosi a un punto di attraversamento di confine.

Il bilancio potrebbe anche aggravarsi: alcuni media locali parlano di almeno 71 vittime.

Gli incidenti in Afghanistan

La maggior parte delle vittime era a bordo dell’autobus, oltre a due persone che viaggiavano sul camion e ai due passeggeri della motocicletta.

Gli incidenti stradali sono comuni in Afghanistan, in parte a causa delle cattive condizioni stradali dopo decenni di conflitto, della guida pericolosa e della mancanza di normative.

A dicembre, due incidenti d’autobus che avevano coinvolto un’autocisterna e un camion su un’autostrada che attraversa il centro del Paese avevano causato la morte di almeno 52 persone.