Bus contro un camion, il terribile incidente stradale in Afghanistan causa oltre 50 morti
L'autobus trasportava afghani di rientro dall'Iran, in seguito a una massiccia ondata di deportazioni, e si stava dirigendo verso la capitale Kabul
Più di 50 persone sono morte in un incidente stradale nella provincia di Herat, nell’ovest dell’Afghanistan, dove un camion si è scontrato con un autobus. Secondo quanto riferito dalla polizia a causare l’incidente sono state l’eccessiva velocità e la negligenza.
La dinamica dell’incidente
L’autobus è uscito dalla strada principale e si è scontrato violentemente con un camion nella provincia di Herat“, come ha dichiarato la polizia.
L’autobus trasportava afghani di rientro dall’Iran, in seguito a una massiccia ondata di deportazioni, e si stava dirigendo verso la capitale dell’Afghanistan, Kabul, come riferito da un funzionario provinciale all’Afp.
La polizia del distretto di Guzara, fuori dalla città di Herat, dove si è verificato l’incidente, ha dichiarato che è rimasta coinvolta anche una motocicletta.
Il bilancio potrebbe aggravarsi
“Tutti i passeggeri erano migranti che avevano preso posto sul veicolo a Islam Qala”, ha aggiunto un funzionario, riferendosi a un punto di attraversamento di confine.
Il bilancio potrebbe anche aggravarsi: alcuni media locali parlano di almeno 71 vittime.
Gli incidenti in Afghanistan
La maggior parte delle vittime era a bordo dell’autobus, oltre a due persone che viaggiavano sul camion e ai due passeggeri della motocicletta.
Gli incidenti stradali sono comuni in Afghanistan, in parte a causa delle cattive condizioni stradali dopo decenni di conflitto, della guida pericolosa e della mancanza di normative.
A dicembre, due incidenti d’autobus che avevano coinvolto un’autocisterna e un camion su un’autostrada che attraversa il centro del Paese avevano causato la morte di almeno 52 persone.