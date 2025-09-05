Bus di turisti precipita in un burrone in Sri Lanka, numerosi morti e feriti dopo il volo nella scarpata

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia in Sri Lanka. Un autobus con a bordo oltre trenta passeggeri è precipitato in una scarpata con un volo di circa 500 metri. Nel dramma sono morte almeno 15 persone mentre altre 16 sono rimaste ferite. Tra i feriti ci sono almeno cinque bambini. Secondo le indiscrezioni il conducente stava procedendo a velocità elevata.

Giovedì 4 settembre in Sri Lanka, per la precisione nei pressi della città di Wellawaya ubicata in una regione montuosa, un bus è precipitato in una scarpata compiendo un volo di almeno 500 metri.

A bordo del mezzo c’erano dei lavoratori di Tangalle che rientravano da un’escursione a Ella, località a circa 200 km dalla capitale Colombo.

Sri Lanka: un bus è precipitato per 500 metri in una scarpata. Ci sono morti e feriti, cinque dei quali sarebbero bambini

Per il momento le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità locali, ma secondo un’indiscrezione riportata da AP News, che riferisce le parole del portavoce della polizia Fredrick Wootler, si suppone che il conducente stesse procedendo a velocità elevata.

A bordo del mezzo viaggiavano almeno 30 persone. NZ Herald scrive che lungo l’area in cui ha avuto luogo la tragedia si diramano strade tortuose e che spesso sono teatro di incidenti.

Il bollettino: almeno 15 morti e 16 feriti

Secondo un primo bollettino comunicato dal portavoce delle autorità locali, Frederick Wootler, l’incidente ha provocato 15 morti e altre 16 persone risultano ferite. Tra queste ci sarebbero anche cinque bambini.

Sono sei, invece, le donne decedute a seguito dell’impatto. Come scrive News First sul luogo dell’incidente sono confluite le forze di polizia insieme a squadre militari e soccorritori. Alle operazioni hanno partecipato anche i civili.

Un testimone: “I freni non funzionavano”

News First ha raggiunto un testimone, che dal letto di ospedale ha raccontato il momento in cui si è consumato il dramma: “L’autista ci ha detto che i freni non funzionavano. All’inizio abbiamo pensato che fosse uno scherzo, ma quando lo ha ripetuto alla seconda curva abbiamo capito che qualcosa non andava”.

Quindi l’impatto. Secondo il suo racconto, il bus si sarebbe prima scontrato con un altro veicolo, poi “ricordo di essere stato sbalzato fuori dall’autobus, ho colpito un albero sono caduto. Ho visto l’autobus cadere più in basso”.

Il dramma di Algeri

Nel corso dell’estate una tragedia analoga ha avuto luogo ad Algeri. Il 16 agosto un autobus passeggeri è precipitato da un ponte nel fiume El Harrach. Il conducente aveva perso il controllo del mezzo.

Il bilancio è stato gravissimo: 18 morti, di cui 14 uomini e 4 donne, e 23 feriti alcuni dei quali in gravi condizioni.