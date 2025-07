Bus esce di strada e precipita in un burrone in Perù, 18 morti e numerosi feriti nell'incidente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente stradale in Perù. Un autobus con a bordo 66 persone è uscito di strada mentre viaggiava tra la capitale Lima e La Merced ed è precipitato in un burrone. Nell’incidente sono morte 18 persone e oltre 30 sono rimaste ferite. In corso le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto.

Bus precipita in un burrone in Perù

L’incidente è avvenuto nella giornata di venerdì 25 luglio sulle Ande nella regione di Junin, nella zona centrale del Perù.

L’autobus stava viaggiando dalla capitale Lima verso La Merced con 66 passeggeri a bordo quando è caduto in un dirupo nei pressi di Tarma. Lo riporta il quotidiano peruviano Rpp.

X COEN Perù I soccorritori al lavoro sul luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e il personale medico per soccorrere le persone rimaste intrappolate all’interno del mezzo.

Il bilancio dell’incidente

Nell’incidente sono morte 18 persone, due delle quali sono decedute poco dopo il trasporto in ospedale.

Oltre 30 i feriti, secondo quanto detto alla stampa dal direttore sanitario regionale di Junin, Clifor Curipaco.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli incidenti in Perù

Gli incidenti stradali sono comuni in Perù, anche a causa delle cattive condizioni della rete stradale, in particolare sulle montagne delle Ande.

Secondo la polizia locale, nel 2024 nel Paese sudamericano sono morte 3.173 persone in incidenti stradali.