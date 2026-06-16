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Tre cittadini stranieri di origine rumena sono stati arrestati per furti aggravati ai danni di autobus pubblici, con danni economici ingenti e pesanti ripercussioni sul servizio di trasporto. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone e coordinata dall’Autorità Giudiziaria, ha permesso di smantellare un sodalizio criminale attivo tra il Centro e il Nord Italia. I colpi sono stati messi a segno tra novembre 2025 e aprile 2026, con un danno complessivo superiore a 330.000 euro. I responsabili sono stati fermati mentre tentavano la fuga al confine nazionale.

Un sodalizio criminale specializzato nei furti di filtri antiparticolato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 28 aprile 2026 la Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha concluso un’importante operazione di polizia giudiziaria. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento di fermo d’indiziato di delitto, emesso dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti di tre cittadini stranieri di origine rumena. I soggetti sono ritenuti responsabili di una serie di furti aggravati commessi in diverse città del Centro-Nord Italia.

L’attività investigativa, sviluppata con elevata professionalità e sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, ha permesso di smantellare un gruppo criminale dedito in modo sistematico e continuativo al furto di filtri antiparticolato (FAP) sottratti da autobus destinati al trasporto pubblico. I colpi sono stati accertati nelle città di Pordenone, Ancona e Torino, provocando un danno economico totale superiore a 330.000 euro.

Le conseguenze per la collettività sono state particolarmente gravi: la sottrazione dei FAP rendeva infatti i mezzi immediatamente inutilizzabili, compromettendo il regolare svolgimento del servizio pubblico. In più occasioni, intere città si sono ritrovate prive di autobus, con pesanti disagi per lavoratori, studenti e cittadini. Una situazione analoga si è verificata anche pochi giorni fa nell’area a nord di Torino, a conferma della pericolosità e dell’impatto concreto di tali azioni criminali.

L’origine delle indagini: il furto al deposito ATAP di Pordenone

Le indagini hanno preso avvio dal furto di dieci FAP avvenuto tra il 23 e il 24 novembre 2025 presso il deposito della società ATAP S.p.A. di Pordenone. Questo episodio aveva causato un danno di circa 150.000 euro e il blocco operativo di numerosi autobus destinati al servizio pubblico.

Attraverso un’articolata attività investigativa, condotta tramite l’analisi di tabulati telefonici e telematici, sistemi di geolocalizzazione GPS e il costante monitoraggio delle banche dati del Ministero dell’Interno, gli investigatori sono riusciti a ricostruire con precisione movimenti, contatti e modalità operative del gruppo criminale. È emerso un modus operandi consolidato, caratterizzato da spostamenti rapidi sul territorio nazionale a bordo di veicoli con targa estera e dall’utilizzo delle principali direttrici di ingresso e uscita dal Paese, in particolare i valichi di frontiera del Nord-Est e gli scali marittimi pugliesi.

Tre episodi di furto aggravato accertati

Le risultanze investigative hanno permesso di attribuire agli indagati almeno tre distinti episodi di furto aggravato, commessi tra novembre 2025 e aprile 2026 ai danni delle società ATAP S.p.A., Conerobus S.p.A. e Gruppo Torinese Trasporti. Questi elementi hanno consentito al Pubblico Ministero di emettere il provvedimento di fermo nei confronti dei tre cittadini rumeni.

Determinante si è rivelata la tempestività operativa della Squadra Mobile della Questura di Pordenone che, in stretta collaborazione con il personale della Polizia di Frontiera operante a Gorizia, è riuscita a intercettare e fermare i tre soggetti nei pressi del confine nazionale, mentre tentavano di lasciare il territorio italiano. Questo ha confermato il concreto pericolo di fuga che aveva motivato il provvedimento restrittivo.

Nel corso delle perquisizioni eseguite, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro capi d’abbigliamento e attrezzature utilizzate per la commissione dei furti, oltre a dispositivi telefonici di rilevante interesse investigativo.

Ulteriori accertamenti e nuovi episodi sotto la lente

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per verificare il coinvolgimento degli indagati in analoghi episodi, tra cui il furto di otto FAP avvenuto nel territorio della provincia di Torino, per un valore stimato di circa 95.000 euro, con modalità del tutto analoghe a quelle già accertate.

Al termine delle formalità di rito, i tre fermati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Gorizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un risultato di assoluto rilievo nella lotta ai reati predatori e testimonia l’elevata capacità investigativa, il coordinamento e la prontezza operativa della Polizia di Stato di Pordenone, a tutela della sicurezza pubblica e della continuità dei servizi essenziali per la collettività.

IPA