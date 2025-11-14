Bus si schianta contro la pensilina a Stoccolma, "diversi morti e feriti gravi" nel quartiere di Ostermalm

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico schianto a Stoccolma dove un bus si è scontrato con una pensilina: ci sono “diversi morti e feriti gravi”, come spiegato dai primi soccorritori e dalla polizia. L’incidente è avvenuto nel centrale quartiere di Ostermalm della capitale della Svezia intorno alle 15 di venerdì 14 novembre. Ancora ignote le cause che l’hanno provocato: diverse fonti parlano di un arresto per omicidio colposo nei confronti dell’autista.

Bus si schianta a Stoccolma: ci sono morti e feriti

Un incidente stradale ha coinvolto un bus di linea a due piani che si è schiantato contro una pensilina nel quartiere di Ostermalm, Stoccolma.

Sentito dal quotidiano svedese Aftonbladet, Oscar Davila, soccorritore, ha parlato di diversi feriti gravi. Per la polizia ci sono stati anche diversi morti nel tragico impatto. Sul posto diverse ambulanze e un elicottero di soccorso.

IPA

I soccorsi dopo lo schianto del bus

Lo scontro con la pensilina nel quartiere Ostermalm: autista arrestato

Il bilancio dell’incidente sarebbe di almeno due morti, oltre a svariati feriti. A renderlo noto è l’emittente svedese Svt che cita fonti vicine alla polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del bus sarebbe stato arrestato con l’incidente che sarebbe quindi stato classificato come omicidio colposo aggravato.

“Dobbiamo capire cosa sia successo. Il conducente è stato arrestato e verrà interrogato. Successivamente vedremo se sarà rilasciato o trattenuto“, ha dichiarato Nadya Norton, portavoce della polizia.

Notizia in aggiornamento…