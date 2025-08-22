Bus turistico con 50 passeggeri si schianta a New York, bilancio delle vittime è grave: a bordo anche bambini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un grave incidente ha coinvolto un bus turistico con 52 persone a bordo lungo l’Interstate 90, vicino a Buffalo, New York. Il mezzo, proveniente dalle cascate del Niagara, si è ribaltato causando diversi morti e feriti, tra cui bambini. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Bus turistico si schianta a New York

Un bus turistico con 52 passeggeri a bordo, tra cui diversi bambini, si è schiantato lungo l’Interstate 90, vicino a Pembroke, nello stato di New York. L’incidente, definito “tragico” dalle autorità, ha causato diverse vittime e numerosi feriti, alcuni dei quali ancora intrappolati tra le lamiere. Il mezzo proveniva dalle cascate del Niagara ed era diretto a New York City.

Secondo la polizia statale, il bus viaggiava in direzione est quando ha perso il controllo, attraversato la corsia mediana e finito in un fossato dopo essersi scontrato con un camion. Le cause non sono ancora ufficiali, ma i testimoni hanno raccontato di aver visto il mezzo ribaltarsi prima di fermarsi di lato sull’asfalto. Alcuni passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, altri sono rimasti bloccati al suo interno.

Le operazioni di soccorso proseguono, mentre l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, decine di ambulanze ed elicotteri di emergenza.

Vittime e passeggeri coinvolti

Il bilancio di vittime e feriti è drammatico: diverse persone sono state già dichiarate morte e tra le vittime c’è almeno un bambino. Molti feriti sono stati trasportati in ospedali vicini.

L’Erie County Medical Center ha ricevuto sette pazienti in gravi condizioni. Dalle fonti americane si apprende che il servizio di elisoccorso ha confermato di aver trasferito quattro feriti in elicottero.

La lista dei passeggeri fornita dalla compagnia conferma che a bordo c’erano 52 persone, inclusi il conducente e turisti provenienti principalmente da India, Cina e Filippine.

Non indossavano le cinture di sicurezza

Le autorità locali hanno parlato di un “grave incidente con molte vittime”. Mark Poloncarz, responsabile della contea di Erie, ha definito lo schianto un “serious mass casualty incident”, avvertendo i residenti dei blocchi stradali che potrebbero proseguire a lungo.

La governatrice dello Stato, Kathy Hochul, ha espresso cordoglio e ringraziato i soccorritori impegnati sul campo. James O’Callaghan, portavoce della polizia statale, ha spiegato che “purtroppo con il passare delle ore il numero delle vittime cresce” e che la maggior parte dei passeggeri non indossava le cinture di sicurezza.