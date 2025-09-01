Busta di plastica nel panino comprato in un noto fast food, la denuncia: "Potevo morire soffocato"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Compra un panino al McDonald’s e dentro trova un pezzo di plastica. È la sgradevole scoperta raccontata da un 49enne romano dopo aver fatto un’ordinazione da asporto al McDrive di Tor Bella Monaca, borgata nella periferia est della Capitale. Tornato a casa trova una bustina di plastica all’interno di un McChicken e va su tutte le furie.

La busta di plastica nel panino

A denunciare l’accaduto nell’edizione locale Repubblica è Renato Pirone, operaio residente in uno dei condomini di Tor Bella Monaca. Il 49enne ha raccontato l’episodio avvenuto lo scorso 29 luglio, richiamando l’attenzione sul rischio che avrebbe potuto correre un bambino ingerendo inavvertitamente la bustina di plastica.

"Era per mia moglie quando sono tornato a casa, ci siamo seduti a tavola, lei ha messo il panino in un piatto e ha provato a tagliarlo in due: ma non riusciva. Così abbiamo scoperto che dentro c'era una busta di plastica. Vi sembra possibile?".

La protesta

Pirone ha raccontato che una volta trovata la brutta sorpresa si è diretto al Mc Donald’s, per mostrare le immagini del panino con la cotoletta di pollo e protestare con il responsabile del fast food.

Il gestore si è scusato sottolineando che sono cose “che possono succedere”, offrendosi di dare al cliente un altro panino, ma il 49enne ha deciso di rifiutare tenendo il punto.

"Grazie al cielo mia moglie ha provato a tagliarlo e nessuno si è fatto male, se al posto suo ci fosse stato un bambino avrebbe potuto morire soffocato" ha affermato.

Pirone ha deciso di tenere lo scontrino, un menu Crispy Mcbacon, delle patatine grandi, una CocaCola e un McChicken, denunciando pubblicamente l’episodio: “È uno scandalo, se l’avesse morso un bambino sarebbe morto soffocato” ha ribadito.

I pezzi di plastica nella mortadella

Per quanto infrequenti, episodi del genere possono verificarsi soprattutto nei processi automatici di confezionamento, anche nella grande distribuzione.

Nel novembre scorso un lotto di mortadella era stato richiamato dai supermercati per la possibile presenza di pezzetti di plastica blu.