È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar nel centro di Busto Arsizio, dopo che il locale è stato segnalato come luogo di ritrovo per pregiudicati e teatro di episodi di violenza. Il provvedimento è stato notificato al titolare su ordine del Questore di Varese, a seguito di accertamenti condotti dalla Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dopo un’attenta attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese. Gli agenti hanno raccolto numerosi elementi che hanno portato alla sospensione temporanea della licenza dell’esercizio pubblico.

Le motivazioni della chiusura

Il bar, situato nel cuore di Busto Arsizio, è stato più volte segnalato come punto di aggregazione per soggetti con precedenti penali e persone dedite all’abuso di bevande alcoliche. Secondo quanto emerso dalle indagini, il locale è stato anche teatro di ripetuti episodi di violenza e di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando un uomo ha chiamato il 112 NUE per denunciare di essere stato aggredito all’interno del bar.

L’intervento della Polizia

Gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente sul posto, dove hanno trovato diverse persone in stato di manifesta ubriachezza che stavano consumando alcolici. Tra i presenti sono stati identificati anche cinque minori. Durante le operazioni di controllo, uno dei soggetti identificati è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e si è reso protagonista di atteggiamenti arroganti nei confronti degli agenti, sostenuto dagli altri avventori del locale.

Il provvedimento del Questore

Alla luce delle risultanze raccolte e dei fatti documentati, il Questore di Varese ha deciso di intervenire per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. È stato quindi emesso un provvedimento di sospensione della licenza del locale per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., che disciplina la chiusura temporanea degli esercizi pubblici in caso di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

