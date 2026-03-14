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È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar di Busto Arsizio dal Questore Carlo Mazza, a seguito di episodi che hanno causato gravi turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato notificato al titolare nella mattinata di ieri, dopo controlli che hanno portato al rinvenimento di cocaina nei locali e alla somministrazione di alcolici a minorenni.

Le motivazioni del provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di chiudere temporaneamente il bar è stata presa in seguito a una serie di controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio. Durante una recente ispezione, i poliziotti hanno trovato alcune dosi di cocaina all’interno del bagno riservato ai dipendenti, situato vicino all’area accessibile ai clienti. In quella circostanza sono stati identificati diversi avventori, alcuni dei quali con precedenti di polizia.

Somministrazione di alcolici a minorenni

In un altro episodio, sempre gli agenti di via Ugo Foscolo hanno sorpreso il titolare del bar mentre serviva bevande alcoliche a minorenni direttamente al bancone. Il titolare ha tentato di disfarsi del cocktail gettandolo nel lavandino, ma è stato immediatamente scoperto dagli agenti, che lo hanno messo di fronte alle proprie responsabilità.

Precedenti e recidiva del locale

Il locale non è nuovo a provvedimenti restrittivi: già in passato era stato chiuso dall’Autorità di Pubblica Sicurezza per 30 giorni a causa di violente liti avvenute nei pressi dell’ingresso, oltre che per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Questi episodi avevano richiesto ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine.

IPA