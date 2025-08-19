Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti, aggressioni e disordini sono stati contestati a dieci soggetti appartenenti a sodalizi anarchici, identificati dalla Polizia di Stato di Varese per i fatti avvenuti durante la manifestazione di protesta contro il “Remigration Summit”. L’episodio si è verificato il 17 maggio scorso a Busto Arsizio, dove i manifestanti hanno dato vita a una serie di azioni violente e atti vandalici. Le misure di prevenzione sono state adottate dal Questore Carlo Mazza, che ha disposto provvedimenti restrittivi nei confronti dei responsabili.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la DIGOS di Varese ha portato avanti un’attività investigativa approfondita, avvalendosi delle immagini raccolte dalla Polizia Scientifica e dalle telecamere di videosorveglianza comunale. Grazie a queste prove, è stato possibile identificare con certezza dieci persone – sei uomini e quattro donne – ritenute responsabili dei disordini avvenuti durante la manifestazione.

I fatti: vandalismi e aggressioni durante la protesta

Nel corso del corteo, una parte dei manifestanti si è separata dal gruppo principale, assumendo un atteggiamento più violento. Questa frangia ha abbandonato il percorso concordato con le autorità, iniziando a imbrattare muri e pavimentazioni del centro cittadino, tra cui la pavimentazione marmorea di piazza Santa Maria. Scritte e simboli riconducibili all’ideologia anarchica sono stati tracciati con vernice rossa, lasciando segni evidenti del passaggio dei manifestanti.

Non solo atti di vandalismo, ma anche episodi di minaccia e tentata aggressione hanno caratterizzato la giornata. Un operatore della Polizia Scientifica, impegnato a documentare quanto stava accadendo, è stato avvicinato e minacciato da alcuni attivisti. Un Funzionario della Questura, intervenuto in sua difesa, è stato colpito alla schiena da una manata sferrata da una delle attiviste coinvolte nei disordini.

Precedenti e provvedimenti adottati

Le indagini hanno permesso di ricostruire anche i precedenti penali e di polizia dei soggetti identificati. In particolare, due persone erano già state coinvolte lo scorso anno in scontri con le Forze dell’ordine durante lo sgombero di via Curtatone a Gallarate. Considerando la pericolosità sociale e la recidiva, il Questore di Varese ha emesso il provvedimento del Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Busto Arsizio per periodi compresi tra uno e tre anni.

Per l’unico soggetto residente a Busto Arsizio, invece, è stata adottata la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, che rappresenta un richiamo formale a tenere una condotta conforme alla legge.

La trasmissione degli atti alla Procura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutti gli atti relativi agli episodi di disordine, vandalismo e aggressione sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per l’accertamento di eventuali responsabilità penali. Sarà ora la magistratura a valutare la sussistenza di profili di reato e a decidere sulle eventuali ulteriori azioni da intraprendere nei confronti degli indagati.

Il contesto della manifestazione e la risposta delle autorità

La manifestazione di protesta si è svolta in concomitanza con il “Remigration Summit”, evento che ha attirato l’attenzione di diversi gruppi antagonisti. Le forze dell’ordine hanno monitorato attentamente la situazione, predisponendo un servizio di ordine pubblico per prevenire eventuali disordini. Nonostante ciò, una parte dei manifestanti ha scelto di agire in modo autonomo, dando vita a episodi di violenza e vandalismo che hanno richiesto l’intervento immediato delle forze di polizia.

IPA