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Un arresto a Busto Arsizio, dove un uomo di 49 anni è stato fermato in flagranza di truffa aggravata ai danni di una donna di 52 anni e della madre anziana, dopo essersi finto poliziotto per sottrarre loro 750 euro in contanti e monili d’oro per un valore di 11 mila euro. L’intervento è avvenuto nella giornata di martedì 17 marzo 2026, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Operazione della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Busto Arsizio hanno condotto un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dei reati predatori. Durante il pattugliamento, gli investigatori hanno notato un individuo che si muoveva con fare sospetto nel centro cittadino. Insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di seguirlo da vicino.

La truffa del finto poliziotto: come è avvenuto il raggiro

L’uomo, approfittando della fiducia delle vittime, è riuscito a introdursi nell’abitazione delle due donne spacciandosi per un agente delle forze dell’ordine. Per rendere credibile la sua identità, ha mostrato un portatessera con una replica del distintivo della Polizia di Stato. Nel frattempo, alcuni complici avevano già contattato telefonicamente la donna, utilizzando numeri fittizi riconducibili alle forze dell’ordine, e l’avevano convinta con l’inganno a consegnare al falso agente 750 euro in contanti e monili d’oro per un valore complessivo di 11 mila euro.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di bloccare il truffatore subito dopo che aveva ricevuto il bottino. La refurtiva, composta da denaro e gioielli, è stata interamente recuperata e restituita alle legittime proprietarie. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e pluripregiudicato per vari reati, è stato arrestato per truffa aggravata.

Provvedimenti aggiuntivi: il foglio di via

In seguito all’arresto, la Divisione Anticrimine della Questura di Varese ha valutato la pericolosità sociale del soggetto. Su disposizione del Questore Carlo Mazza, è stato emesso nei suoi confronti il provvedimento del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Busto Arsizio per la durata di 3 anni. L’uomo risulta residente a Napoli.

IPA