Buttano i farmaci israeliani, polemica a Pratovecchio Stia per il video della dottoressa e infermiera

La dottoressa e l’infermiera che in un video diffuso sui social si sono immortalate mentre gettavano nel cestino due scatole di farmaci israeliani hanno realizzato un nuovo filmato per chiedere scusa a chi si è sentito offeso. La vicenda si è verificata nella Casa della Salute di Pratovecchio Stia, una sede dell’Asl Toscana Sud Est. Le due donne, attraverso il loro gesto, avevano voluto protestare contro quel che sta accadendo a Gaza.

Pratovecchio Stia, farmaci israeliani buttati: bufera su due operatrici

Le due donne, dopo aver pubblicato il video sui social in cui si sono riprese a buttare farmaci, sono state travolte da un’ondata di critiche. L’Asl ha reso noto di essersi già messa al lavoro per ricostruire che cosa è di preciso avvenuto.

Le protagoniste del gesto hanno nel frattempo fatto dietrofront, domandando scusa a “tutte le persone che si sono sentite offese dal video e per i modi con cui è stato girato”.

iStock Immagine di repertorio

Le due operatrici, sedute ad un tavolo con davanti le due scatole dei prodotti farmaceutici buttati, hanno spiegato che “il video faceva parte in realtà di una campagna più ampia e i ‘farmaci’ che sono stati ‘gettati’ in realtà sono qua”.

L’infermiera e la dottoressa: scuse e precisazione sul “gesto simbolico”

“Come potete vedere – hanno aggiunto – sono campioni gratuiti, non acquistati con i soldi pubblici”. L’infermiera e la dottoressa hanno quindi sostenuto che i campioni da loro buttati siano “integratori di sodio e potassio, che non butteremmo mai via anche perché sappiamo che quello non è il corretto smaltimento dei rifiuti e salviette”.

Hanno poi rimarcato che ciò che hanno fatto era “un gesto simbolico, un gesto rivolto alla pace, non ad altro”, assicurando che non avevano alcuna intenzione di “offendere qualcuno”, né di “coinvolgere l’azienda” e di “coinvolgere i colleghi della Casa della Salute”.

Le due operatrici hanno anche sottolineato di aver concluso il loro turno lavorativo all’incirca alle 16.30 e che “il video è stato girato un’ora dopo, quando tutti i compiti erano stati assolti”.

“Ci dispiace veramente tanto del fraintendimento che abbiamo creato e chiediamo scusa”, hanno concluso.

La nota dell’Asl Toscana sud est: avviati gli accertamenti

Asl Toscana sud est ha diramato un comunicato in cui ha fatto sapere “di essersi già attivata per ricostruire l’accaduto e che si riserva di intraprendere ogni azione utile a tutela della propria immagine e del personale che, ogni giorno, opera con impegno, dedizione e correttezza”.

Dalla Asl viene inoltre evidenziato che le riprese svolte all’interno dell’ambiente aziendale non sono state in alcun modo autorizzate né condivise, aggiungendo che “le persone riprese nel video sono un medico di medicina generale e un’infermiera dipendente di una cooperativa”.